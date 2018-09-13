2018-09-13T14:17:38+03:00
Наука

Климатическая атака: на Землю разом «напали» 9 сильнейших ураганов

Ученые связывают массированное наступление стихии с глобальным потеплением
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Штормит везде.Штормит везде.
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Снимки с метеоспутников свидетельствуют: на Земле сейчас бушуют 9 мощных ураганов. Такого прежде не было - чтобы штормило столь сильно в Тихом и Атлантическом океанах одновременно.

- Тихий океан на удивление активен, но Атлантический океан при этом еще более активен, - недоумевает Фил Клотцбах (Phil Klotzbach), специалист по физике атмосферы из Университета Колорадо (Colorado State University). - Это ненормально.

Ученые связывают наблюдаемую аномалию с глобальным потеплением. Мол, именно благодаря ему появляется энергия, которой хватает на буйство двух океанов разом. Ураганы при этом становятся мощнее и образуются чаще. Формированию циклопических вихрей способствуют ветры, дующие все быстрее в верхних слоях атмосферы, и обильно испаряющаяся влага, которая интенсивнее накапливает и отдает тепло.

Ураганы, бушующие сейчас на нашей планете. Зачастили окаянные...

Ураганы, бушующие сейчас на нашей планете. Зачастили окаянные...

Прогнозы климатологов неутешительные: ураганов будет еще больше. С начала лета в Атлантике уже бушевали 9 ураганов, которым дали имена, признавая тем самым их силу. В Тихом океане за это время «отметились» 15 штук. Подобная активность — гораздо выше средней. И она нарастает.

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