2018-09-12T17:05:27+03:00
Общество

Аэрофлот самый пунктуальный в топ-30 мировых авиакомпаний

По расписанию в пункт назначения у авиаперевозчика прибывает почти 90 процентов рейсов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аэрофлот занимает первое место в мире среди крупнейших авиакомпаний по пунктуальности в среднем за минувшие три месяца. Почти 90% рейсов авиаперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию, сообщает британское исследовательское агентство OAG.

Авиакомпания традиционно держит высокую планку по пунктуальности. Неоднократно становился лидером соответствующих мировых рейтингов. В августе Аэрофлот занял третью позицию среди всех авиакомпаний мира по пунктуальности. Данная позиция - беспрецедентно высокое достижение для глобального магистрального перевозчика. В топ-20 самых пунктуальных превалируют небольшие авиакомпании (из конца первой, второй и даже третьей сотни) по масштабам операционной деятельности

Отчет подготовлен британским исследовательским агентством OAG. Это один из наиболее надежных и авторитетных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тыс. аэропортов.

Отчет о пунктуальности авиакомпаний «On Time Performance report» от OAG – наиболее авторитетный мировой рейтинг. Публикуется OAG ежемесячно как для авиакомпаний, так и для аэропортов.

Обратим внимание, что пунктуальность – один из определяющих факторов индекса удовлетворенности пассажира. Чем выше показатель пунктуальности – тем больше пассажиров выбирают авиакомпанию. Эксперты признают, что высокая пунктуальность – наглядное свидетельство грамотного и эффективного управления авиакомпанией.

Рейтинг OAG в очередной раз обозначил уверенное вхождение Аэрофлота в топ-20 крупнейших глобальных авиакомпаний мира – 19 место с более чем 32 тысячами рейсов в месяц. Впервые данное достижение было зафиксировано OAG в 2017 году.

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