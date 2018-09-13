СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-13T10:14:19+03:00

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Известный дрессировщик тигров и львов нынешней ночью не смог без проблем доехать до дома. 42-летний Эдгард Запашный попал в аварию на юго-западе Москвы. Укротитель снял на видео произошедшее.

zapashny.ru Эдгард Запашный на роскошной машине попал в аварию

- Друзья мои, я попал в аварию. Сейчас возвращаюсь на место, - комментирует Эдгард в Инстаграме. - Я ехал в этом ряду и увидел впереди аварию. Слева параллельно шел таксист, который решил в самый последний момент перед [уже произошедшей прежде] аварией врезаться в меня. Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в этот стоящий Мерседес.

У машины была просто легкая авария, царапина. А он на всем ходу врезался. Полиция приехала очень быстро. У меня теперь не открывается дверь. Время 1.30 ночи.

Судя по тому, что говорит Запашный, в аварии он не пострадал. Есть ли увечья у других участников ДТП, неизвестно.

Фанаты дрессировщика, увидев эти съемки, заметили, что у Запашного необычный автомобиль, похожий на Pontiac. Роскошная машина укротителя теперь встанет на дорогостоящий ремонт. Но главное, все живы.