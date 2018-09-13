25 процентов россиян до сих пор моют голову мылом!

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-13T12:22:14+03:00

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Как проблема выпадения волос влияет на жизнь человека в нашей стране? Какие новейшие медицинские разработки по борьбе с облысением существуют? Отличаются ли российские и европейские методы по борьбе с алопецией (так по-научному называется проблема выпадения волос — Ред.)? Эти и другие вопросы обсудили в ходе встречи приглашенные «Комсомольской правдой» эксперты: российские и зарубежные.

Участники Круглого стола:

Адольф Кленк, член Немецкого Общества фармацевтов-косметологов, руководитель департамента научных исследований компании Dr. Wolff;

Спартак Каюмов, президент Союза трихологов России;

Аида Гаджигороева, президент Ассоциации «Профессиональное общество трихологов», член Европейского общества исследования волос;

Андрей Дорошкевич, врач-трихолог, член Международного общества хирургического восстановления волос (ISHRS);

Елена Сатина, трихолог, практикующий специалист клиники БиоМи Вита

«ХОРОШО БЫ ЛЕЧИТЬ ОБЛЫСЕНИЕ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА»

Накануне встречи на сайте kp.ru мы провели опрос, посвященный мужскому облысению. Отвечали на вопросы, соответсвенно, мужчины. И результаты оказались довольно любопытными! (См. Результаты опроса -ссылка на результаты). Оказывается, вопрос густоты шевелюры всерьез волнует сильный пол.

А. Гаджиева:

- Россияне вцелом сейчас стали чаще обращаться за профессиональной помощью, столкнувшись с проблемой выпадения волос. Например, женщины старше 60 лет все больше обращают внимание на свою внешность — и просят эту проблему решать за счет средств ОМС (Обязательного Медицинского Страхования, то есть за счет государства — Ред.).

При этом возраст людей, готовых на радикальные или близкие к радикальным методам (то есть к пересадке волос) составляет от 30 лет до 45 лет. Молодые люди больше верят в более легкие виды лечения.

А. Дорошкевич:

- В течение года наша клиника в Санкт-Петербурге проводила исследование: опросили около 300 мужчин от 25 до 50 лет. Результаты: 25 % опрошенных мужчин не использовали шампуни вообще! Крайний случай – они моют голову мылом. Это не признак нехватки средств, просто они так привыкли. Мужчина ходит в спортивный зал и моет голову тем, средством, которое есть в душе. Получается, только 75 % мужчин используют шампуни. Только 40 % используют кондиционеры после мытья. И порядка 10 % красят волосы. Да, многие мужчины считают, что седина их делает для женщин непривлекательными.

Е. Сатина:

- Часто обращаются мужчины, которые сами не обеспокоены состоянием своих волос. Их призвали к этому жены, мамы. Они же, женщины, часто покупают им средства для уход: шампуни, лосьоны. Есть пациенты, ориентированные на семью, для них важно мнение членов семьи. Но, разумеется, есть и такие мужчины, которые сами решают все свои проблемы.

КАК ПРЕДЛАГАЮТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ В КЛИНИКАХ

- Чем же сейчас лечат облысение?

А. Гаджиева:

Мы верим в методы доказательной медицины. Тому, что соответствует международным стандартам. В трихологии есть свои руководства по ведению тех или иных заболеваний. Индивидуальность никто не отменял. Особенности, связанные с генетическим характером возможного облысения, с конституциональными особенностями, с особенностью жизни, питания, они вносят коррективы. Это определяет то, что мы называем индивидуальной медициной.

- Вы делаете пересадку?

В нашей клинике пересадки нет. У нас нет лицензии на проведение хирургических манипуляций. Если рекомендуем пациенту делать пересадку, мы его отправляем в те клиники, где это возможно. В основном у нас лечение миноксидилом, блокаторами 5-альфа-редуктазы для наружного, для внутреннего применения. Низкоинтенсивная лазерная физиотерапия, лечение плазмой, обогащенной тромбоцитами и стромально-васкулярная активация роста волос.

Е. Сатина:

- Несколько независимых исследований показали причастность к алопеции (облысению по мужскому принципу -Ред.) таких явлений как перифолликулярное воспаление и фиброз. Сегодня считается, что эти факторы имеют определенное отношение к нечувствительности пациентов к лечению препаратами.

В нашей клинике акцент на использование дополнительных средств к миноксидилсодержащим препаратам и терапия. Мы используем трихологическую дерматологическую систему Time To Grow, которая включает дерматологические пилинги, использование различных средств, физиотерапевтические процедуры – низкоинтенсивная лазерная терапия, микротоки, средства для домашнего применения, которые направлены на уменьшение воспаления, фиброза.

ПЕРЕСАДКА ВОЛОС... НА БОРОДУ

А. Дорошкевич:

- По пересадке волос хотел бы отметить: начиная с 2015 года у нас в два раза увеличилось количество пациентов, которые хотят пересадить волосы на бороду. Всюду барбершопы, индустрия растет, люди идут. Не у всех мужчин борода растет должным образом: как у знаменитых актеров. Расскажу пример: пациент выходит, рассказывает жене свои впечатления о клинике. Говорит: «Доктор милый, но такой ретроград, уже, видно, старичок, потому что бороды не носит!»

С. Каюмов:

- Мужская аудитория отличается от женской. Чем брутальней мужчина, тем хуже он переносит боль. И мужчины любят конкретику. Если им говорят «возможно, мы поработаем с вами», их это не устраивает. Пациентов напрягает то, что всеми изученный, много раз проверенный препарат, который входит во все руководства, миноксидил, имеет пожизненные показания. Ты постоянно должен его использовать. Если бы в загсе при вступлении в брак спрашивали: готовы ли вы пожизненно быть с этим молодым человеком? – я думаю, что многие бы задумались. Здесь то же самое происходит. Когда говорят, что препарат будет пожизненный, люди тоже напрягаются. Врачи ищут методики для тех пациентов, которые не готовы приступить к препарату с миноксидилом. Рынок препаратов и различных средств сейчас расширяются. Россия в этом плане не уступает и восточному, и западному миру. Мы идем в ногу со временем.

СОХРАНИТЬ ШЕВЕЛЮРУ ПОМОГУТ ШАМПУНЬ И ТОНИК С КОФЕИНОМ

- А какие методы борьбы с облысением используют в Европе, в других странах? У нас сегодня на Круглом столе присутствует эксперт, разработавший средство от алопеции, которое знают во всем мире.

А. Кленк:

- Я впервые приехал в Москву — как раз хочу рассказать о наших открытиях и исследованиях. О том, как кофеин может противодействовать выпадению волос. Для начала объясню, как «живет» волос на голове. Он какое-то время растет, потом выпадает, но корень, фолликул остается. Пройдя фазу отдыха, волос начинает расти вновь. И начинается новый цикл.

Член Немецкого Общества фармацевтов-косметологов, руководитель департамента научных исследований компании Dr. Wolff доктор Кленк (на фото в центре) рассказал о том, как кофеин препятствует выпадению волос.Фото: Иван МАКЕЕВ

Но у некоторых мужчин, у которых к этому есть генетические предпосылки, фазы роста сокращаются. Виноват мужской гормон тестостерон, который начинает в переделенном возрасте активно вырабатываться мужским организмом. Тестостерон действует на фолликулы и сокращает фазу роста волоса. Лысина – это окончательная стадия этого процесса. Что здесь может помочь? Только профилактика.

Кофеин защищает корни волос от воздействия мужского гормона тестостерона. Улучшает снабжение энергией. С 2000 года мы проводим различные исследования, которые не раз доказывали эффективность кофеина против облысения.

Тот ли этот кофеин, которой есть в напитке? Чтобы человеку получить нужную для профилактики облысения дозу кофеина надо выпивать по 50 чашек кофе в день! Разумеется, делать этого не стоит. Поэтому мы используем синтетический кофеин, он безопасен и добавляется в шампунь Alpecin Coffein Shampoo и в тоник Caffeine liquid в гораздо более высокой концентрации.

Мы сравнивали Caffeine liquid с самым сильным на рынке средством от облысения - 5 процентным миноксидином. Оказалось, что Caffeine liquid не уступает лекарственному средству. Но все-таки он лучше. Потому что Alpecin – косметический препарат, для повседневного применения. Ты просто две минуты моете волосы шампунем с кофеином или сбрызгиваешь раз в день шевелюру тоником — и все. А лекарственное средство надо использовать дважды в день. Это важно: потому что мужчина, который теряет волосы не чувствует себя больным в принципе! И одно дело для человека, который считает себя здоровым, пожизненно принимать лекарство, другое - просто привычно мыть голову.

Если кроме облысения у мужчины еще и перхоть — на это случай у нас есть шампунь двойного действия.

Если обобщить: Alpecin — это косметический бренд, эффективность которого доказана наукой. Мы проводим исследования не только у нас в лаборатории, в Германии, но и в сотрудничестве с независимыми исследовательскими институтами, в клиниках университетов.

- Насколько в принципе эффективны средства от облысения?

А. Кленк:

- Нет ни одного средства – ни лекарственного препарата, ни косметического, который на 100% остановит облысение. Или заставит новые волосы вырасти. (При уже сформировавшейся лысине поможет только пересадка - Ред.) Но если начать профилактику, те волосы, которые остались, будут выглядеть здоровыми, сильными. Большая проблема миноксидила, особенно 5-процентных: волосы чувствуют себя плохо, они жирные, тяжелые. Это мешает. Косметические средства с кофеином же, наоборот, помогает шевелюре выглядеть лучше, здоровее.

И не всегда генетическая предрасположенность — приговор. Посмотрите на меня: мой брат в 29 лет почти полностью облысел, а у меня в начале 60 относительно много волос. При этом средства с кофеином я начал использовать в 45 лет: и все что было на голове, сохранил.

- Как долго надо использовать препарат для получения эффекта? И если мы перестаем его принимать, значит ли это, что все возвращается на круги своя?

А. Кленк:

- Надо применять ежедневно от 2 до 3 месяцев. Это минимальное время, чтобы регенерировать, восстанавливать корень.

А Coffein Liquid - это продукт, который наносится на кожу головы и не смывается, втирается и останется там. И результат виден уже после двух месяцев применения. Когда причесываетесь утром, замечаете, что выпадает меньше волос. И да, средства надо использовать регулярно. Как и любые лекарства от выпадения волос.

- Скажите, есть ли смысл применять Alpecin с профилактической целью, если, например, мужчина знает, что у него есть генетическая предрасположенность к облысению, за несколько лет начать применять?

А. Кленк:

- Это наша самая главная рекомендация – профилактическое применение этого средства.