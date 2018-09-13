2018-09-13T14:06:50+03:00
Туризм

Отправиться в отпуск за границу дешевле в октябре и ноябре

Названы самые экономные месяцы для авиаперелетов
Софья РУЧКО
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Авиаперевозчики повышают цены в востребованные месяцы и снижают тогда, когда пассажиров малоАвиаперевозчики повышают цены в востребованные месяцы и снижают тогда, когда пассажиров малоФото: Наталья Гоцанюк
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Сервис путешествий Туту.ру выяснил на какие периоды года выпадают дешевые авиабилеты.

Самые недорогие перелеты в марте. Билеты из Москвы, туда и обратно, в среднем по всем направлениям 24,1 тыс. руб. На втором месте – февраль (24,2 тыс. руб.). На третьем – октябрь (около 25 тыс. руб.).

Просто это время мало кто едет отдыхать. Не сезон. Авиаперевозчики повышают цены в востребованные месяцы и снижают тогда, когда пассажиров мало. Самые дорогие билеты продаются летом (30 тыс. руб.) и в декабре (28 тыс.).

Это средний ценник. Колебания стоимости перелетов зависят от страны. Например, в Чехию очень дорого летать в декабре и январе, и значительно дешевле в феврале и ноябре. Сэкономить можно в сентябре, если полететь в Болгарию, Латвию, Литву или Норвегию.

Билеты в Таиланд выгодно покупать в октябре, ноябре или мае. В Грузию недорого летать в июне, в Китай – в мае, а в Ливан – в январе.

Средняя цена билетов в обе стороны (из Москвы), руб.

Январь 26 767

Февраль 24 278

Март 24 135

Апрель 26 543

Май 25 699

Июнь 30 402

Июль 30 670

Август 30 661

Сентябрь 26 200

Октябрь 24 989

Ноябрь 25 898

Декабрь 27 837

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