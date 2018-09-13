Отправиться в отпуск за границу дешевле в октябре и ноябре
Сервис путешествий Туту.ру выяснил на какие периоды года выпадают дешевые авиабилеты.
Самые недорогие перелеты в марте. Билеты из Москвы, туда и обратно, в среднем по всем направлениям 24,1 тыс. руб. На втором месте – февраль (24,2 тыс. руб.). На третьем – октябрь (около 25 тыс. руб.).
Просто это время мало кто едет отдыхать. Не сезон. Авиаперевозчики повышают цены в востребованные месяцы и снижают тогда, когда пассажиров мало. Самые дорогие билеты продаются летом (30 тыс. руб.) и в декабре (28 тыс.).
Это средний ценник. Колебания стоимости перелетов зависят от страны. Например, в Чехию очень дорого летать в декабре и январе, и значительно дешевле в феврале и ноябре. Сэкономить можно в сентябре, если полететь в Болгарию, Латвию, Литву или Норвегию.
Билеты в Таиланд выгодно покупать в октябре, ноябре или мае. В Грузию недорого летать в июне, в Китай – в мае, а в Ливан – в январе.
Средняя цена билетов в обе стороны (из Москвы), руб.
Январь 26 767
Февраль 24 278
Март 24 135
Апрель 26 543
Май 25 699
Июнь 30 402
Июль 30 670
Август 30 661
Сентябрь 26 200
Октябрь 24 989
Ноябрь 25 898
Декабрь 27 837