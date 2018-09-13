Первый в России "банк еды": Компании стали жертвовать на благотворительность на 40% больше товаров

СЕГОДНЯ 15:53 2018-09-13T15:53:27+03:00

"Русь" - первый и единственный в России "банк еды"

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10% жителей России не хватает средств даже на еду, говорят опросы социологов. Но между тем, треть всех продуктов, которые производятся в мире, идет на уничтожение*. Для решения этой проблемы во всем мире создаются "банки еды". Нет, здесь не выдают кредиты и не начисляют проценты. "Банки еды" - это благотворительные организации, которые собирают излишки продуктов от компаний и раздают их нуждающимся.

В 2012 году в России был создан «Фонд продовольствия «Русь». Он до сих пор остается единственным в нашей стране «банком продуктов».

- Каждый месяц бесплатные продукты и другие товары получают больше 150 тысяч нуждающихся, - отмечает вице-президент Фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева-Хрусталёва, - Уже сейчас региональный охват «банка еды» составил 50 субъектов России.

Фонд распределяет помощь через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и дружественные благотворительные организации.

«Русь» получает продукты питания совершенно бесплатно от российских производителей. Речь о хороших продуктах, которые по той или иной причине не были и не могут быть проданы. Это, например, продукты с истекающим (не истекшим!!) сроком годности, партии с ошибкой в этикетке, излишки, возникающие в связи с проведением рекламных акций, остатков или сезонных стоков – например, мороженое в холодный сезон.

40% от общего объема продуктов - молочка. Кроме того, подопечные фонда получают замороженные овощи, консервы, мясо, рыбу, крупы, подсолнечное масло, чай, кофе.

В фонде отметили, что за первые полгода 2018 года на 40% увеличился объем продуктов, которые компании отдают на благотворительность. За 6 месяцев Фонд распределил 3,2 миллиона килограммов пищи и товаров первой необходимости среди малоимущих жителей.

Но фонду постоянно требуются не только товары от компаний, но и денежные средства на доставку продуктов от производителей - нуждающимся.

- Для того, чтобы все процессы работали в ежедневном режиме трудятся наши эксперты по гуманитарной помощи, ищут транспорт для вывоза продуктов с производств и доставки в пункты выдачи нуждающимся. В связи с непростой экономической ситуацией собирать пожертвования на оплату всех процессов стало очень сложно, - добавляет Анна.

Для того, чтобы нуждающийся пенсионер или малоимущая семья получали килограмм бесплатной еды, Фонду необходимо всего 2,5 рубля. Именно столько стоит доставка пищи, зачастую требующая специального транспорта.

Помочь «Фонду продовольствия «Русь» можно на сайте в разделе «хочешь помочь».

Ежемесячное пожертвование всего в 100 рублей позволит:

- спасать от уничтожения хорошую еду,

- бесплатно раздавать эту еду нуждающимся,

- минимизировать вред, наносимый экологии утилизацией,

- сохранять ресурсы Земли, затраченные на производство пищи, и конечно, труд Человека.

Топ-10 регионов по стоимости оказанной помощи. Фонд получает продукты бесплатно и ведет перерасчет их по закупочным ценам для того, чтобы оценить социальный эффект от проводимой деятельности.

*Данные Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации.