"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений
Главные темы:
- "Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений.
- "Стреляться могут только равные" - в Госдуме разработали дуэльный кодекс.
- 6 тем этой недели, которые вы зря пропустили:
1. Первое заседание депутата Джеффа Монсона: личный переводчик, пение гимна и селфи с коллегами.
2. Что происходит в Сирии прямо сейчас?
3. Мама рассказала детям об искусстве в Третьяковке. Её выгнали как нелегального экскурсовода.
4. Чудо-женщина из Новосибирска, отбившая грабителей, оказалась фейком.
5. В США вручили Шнобелевскую премию.
6. Киселёв раскритиковал клип Киркорова и Баскова.
"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений