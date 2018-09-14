2018-09-14T22:40:38+03:00
Вместо сериала

"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений

Аббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают околополитические темы в эфире Радио "Комсомольская правда"
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ
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"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений
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Главные темы:

- "Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений.

- "Стреляться могут только равные" - в Госдуме разработали дуэльный кодекс.

- 6 тем этой недели, которые вы зря пропустили:

1. Первое заседание депутата Джеффа Монсона: личный переводчик, пение гимна и селфи с коллегами.

2. Что происходит в Сирии прямо сейчас?

3. Мама рассказала детям об искусстве в Третьяковке. Её выгнали как нелегального экскурсовода.

4. Чудо-женщина из Новосибирска, отбившая грабителей, оказалась фейком.

5. В США вручили Шнобелевскую премию.

6. Киселёв раскритиковал клип Киркорова и Баскова.

"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений

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