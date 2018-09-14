Facebook начал проверять фото и видео пользователей на достоверность

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-14T17:44:12+03:00

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Соцсеть Facebook в последние два года взял курс на борьбу с дезинформацией на своих страницах, и если раньше речь шла только о текстах, то теперь фейки и противоправный контент будут искать среди фото и видео. Новые правила получили партнёры соцсети из 17 стран, среди них такие именитые агентства новостей, как французское France-Presse и американское Associated Press.

«Мы знаем, что люди хотят видеть на Facebook достоверные данные, поэтому за последние два года мы сделали борьбу с дезинформацией нашим приоритетом... На сегодняшний момент наши партнеры по фактчекингу фокусируются на проверке статей. Тем не менее, мы разрабатываем новую технологию, чтобы бороться и с другими формами дезинформации. Сегодня мы вводим проверку изображений и видео среди всех наших 27 партнерах в 17 странах мира», — говорится в блоге Facebook.

Специально разаработанные алгоритмы будут отслеживать медиаконтент и проверять его по нескольким признакам, включая комментарии пользователей, вероятность монтажа, дату, когда снимок или видео были сделаны и т.д.

«В Facebook люди делятся миллионами фото и видео ежедневно. Мы знаем, что такой контент особенно привлекателен, так как он является визуальным. Но кроме этого он создает больше количество возможностей для манипулирования», — заявил представитель компании.

Платформа условно разделила фейковый медиаконтент на три группы — сфабрикованные данные, вырванная из контекста информация и фото с фейковым текстом. В первую группу попадают картинки или видео, которые были созданы искусственным путем, во вторую — настоящие фото, но имеющие некорректную подпись с целью манипуляции общественным мнением, а в третью — изображения, на которой размещена лживая информация.

Подозрительные материалы будет находить нейросеть, а затем отправлять для детального изучения партнёрам соцсети, которые имеют опыт в верификации фото и видео.

Этим летом крупнейший видеохостинг YouTube также сообщил, что будет зачищать информационное поле от недостоверных новостей и видеороликов.