Надана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны России
Обсуждаем главные события недели с известным политологом
Надана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны России
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Главные темы:
- В Лондоне сочли интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию.
- Стало известно о приватном разговоре Путина и Абэ.
- Новый Кубинский кризис?
- В Риге около 5 тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ.
- Певца Данко избрали депутатом.
- В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко.
Надана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны России
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