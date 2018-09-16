2018-09-16T13:47:39+03:00
Картина недели

Надана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны России

Обсуждаем главные события недели с известным политологом
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН
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Надана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны РоссииНадана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны России
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Главные темы:

- В Лондоне сочли интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию.

- Стало известно о приватном разговоре Путина и Абэ.

- Новый Кубинский кризис?

- В Риге около 5 тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ.

- Певца Данко избрали депутатом.

- В ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко‍.

Надана Фридрихсон: Интервью Боширова и Петрова - это определенный троллинг со стороны России

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