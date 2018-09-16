"Россия стала объектом манипуляций в США". Политолог прокомментирова фейковое письмо Путина "в поддержку" конгрессмена

СЕГОДНЯ 15:31 2018-09-16T15:49:54+03:00

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В США появилось фейковое письмо от президента России Владимира Путина. В документе российский лидер якобы поддерживает конгрессмена-республиканца Дану Рорабакера.

"Америке нужно больше таких лидеров, как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов. Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана — наш",— говорится в обращении. По некоторым данным, утку рассылают конкуренты из Демократической партии.

Письмо в поддержку Даны Рорабакера пойвилось в соцсетях.Фото: facebook.com

- Это не муниципальные выборы в Балашихе. Это США. Калифорния. Современные избирательные технологии, - комментирует инцидент директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский . - В письме «Путин» поддерживает сенатора-республиканца Дану Рохрабахера, с которым «вместе работал сто лет», призывает голосовать за него и высоко оценивает его заслуги перед мазерлэндом. Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан. Доказательство - по их стандартам - железнее не бывает.

АМЕРИКАНСКОЕ ПУГАЛО

- Россия давно стала объектом различных внутриполитических манипуляций в США, - говорит политолог-американист Арег Галстян. - Там несколько уровней внутренних разногласий: внутрипартийные, между партиями и между конгрессом и Белым домом. И не только Россия стала своего рода пугалом. Иран постигла та же участь. Активно используется в США северокорейский вопрос. Ничего удивительного тут нет.