Демократия для суровых северных стран, но у России, как всегда, свой путь

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-17T11:29:23+03:00

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Economist опубликовал очередной рейтинг демократии. На первом месте Норвегия, Швеция и прочие дании, Россия предсказуемо болтается где-то внизу. Первая реакция: да что за глупость! Был я в этой Норвегии не раз, какая там демократия?

Ну например. Ты не имеешь права не выписывать местную газету. То есть, конечно, хозяин - барин, возьми да и не выпиши, но зачморят. Никто руки на улице не подаст. От детей в школе отвернутся. Потому что местная пресса, существующая на средства граждан, а не на подачки государства или тем более олигархов – гарант прав граждан. И ты, получается, на это наплевал. А подписка стоит ого-го (впрочем, что в Норвегии не ого-го). Другой пример. Включил ты ночью громко телевизор. Никто не постучит тебе в дверь, не будет на тебя время тратить, мол, сосед, уймись, у меня дети спят. Сразу полиция. Без разговоров. Потому что ты нарушил очень серьезное правило. Ты помешал. Ты создал неудобство другим. Точно так же на тебя без разговоров донесут, если ты по пьяни протреплешься, что налогов недоплатил, мусор не разделил, так выкинул. То есть Норвегия в моем понимании – это диктатура коллектива. Именно по этой причине самая большая медицинская проблема Норвегии – депрессия («депрешун»). Индивид, затравленный коллективом, забивается в угол и там страдает.

Ну, вспомнил я все это, а потом подумал – стоп. А что ты на Economist гонишь? Правильный рейтинг. Это и есть демократия. Власть коллектива, а не твоя. Демос, понимаешь, кратос. Ты г..., а коллектив рубль серебряный. Ты вне коллектива бабочка засохшая. Вот она так и выглядит, демократия.

Просто я и мои сверстники выросли на перестроечном Огоньке, где писали, что демократия – это хорошо. Цветут цветы среди зимы. Воссияла свобода над родимою сторонушкой. И будь ты трижды интеллектуал, понимай, что демократия – это на самом деле такое же насилие, как все остальные системы, только насильники другие – на подсознании у тебя слюна выделяется на слово «демократия», и желчь - на «диктатуру».

И я подумал потом, ну ладно, я по натуре индивидуалист, мне эта ваша демократия не нравится. Но почему у них так? И тут я просто прикинул, осознал, что первые строки списка Economist занимают северные бедные (до самого последнего времени) страны. Тяжелая природа. Земля не родит. Выживешь только коллективом. А если будешь выпендриваться, выгонят на болота, и, как каторжник Селдон, будешь там собакой выть. А в южных странах всего вдоволь. Ты и лентяем, и изгоем проживешь. Вы можете представить Диогена в Норвегии? В бочке, в обносках. Нет. Так южный климат формирует индивидуума, независимую личность.

Ну а русские что? Разве наш климат не суров? И вот тут мы подходим к той идее, что наша страна все-таки немного особенная. У нас все суровое, да. Но у нас очень мало людей. И коллектив тебе не в помощь, потому что нет никакого коллектива. На себя надейся. У писателя Шишкова идет по лесу охотник, по тайге. Ему навстречу человек.

- Ты кто? – спрашивает охотник.

- Убивец, - говорит человек.

Персонажи начинают драться, в какой-то момент убивец признается – «твоя взяла». И они садятся вместе у костра. Завтра они разойдутся, и месяц не встретят человека. Как вы себе представляете демократию в таких таежных условиях?

Поэтому-то нечего и навязывать, давайте всем демократию. Не надо всем. На карте мира нет неразумных детей. Кому демократия подходит, уже ее выбрал.