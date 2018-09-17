2018-09-17T17:47:46+03:00
Политика

Новым пресс-секретарем Медведева назначен Олег Осипов

Премьер подписал распоряжение об освобождении Натальи Тимаковой от этой должности
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В понедельник Наталья Тимакова вместе с Олегом Осиповым присутствовали на мероприятиях премьера в его загородной резиденции «Горки». Фото: Дмитрий Астахов/ТАССВ понедельник Наталья Тимакова вместе с Олегом Осиповым присутствовали на мероприятиях премьера в его загородной резиденции «Горки». Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Смена пресс-секретаря Дмитрия Медведева оформлена официально. Сегодня премьер подписал два распоряжения - об освобождении Натальи Тимаковой от этой должности в связи с ее переходом на другую работу (она переходит во Внешэкономбанк, где займет доходность зампредседателя правления) и о назначении на эту должность Олега Осипова. Должность Осипова звучит так же, как у Тимаковой: пресс-секретарь премьер-министра - замглавы аппарата правительства.

До последнего времени Осипов занимал должность первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня».

В понедельник Наталья Тимакова вместе с Олегом Осиповым присутствовали на мероприятиях премьера в его загородной резиденции «Горки». После они вместе вышли к журналистам. Осипов держал в руках зеленую папку, в которой находились подписанные премьером распоряжения.

Наталья Тимакова поблагодарила журналистов премьерского пула за совместную работу, но надолго прощаться не стала. В ВЭБе Тимакова, в том числе, будет отвечать за взаимодействие с органами власти и потому станет часто бывать в правительстве.

На прощанье она попросила журналистов «по-прежнему быть внимательными и корректными при передаче информации о деятельности премьера и правительства».

Наталья Тимакова проработала с Дмитрием Медведевым 12 лет.

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