«Губернатор против всех» или губернатор против всех

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-14T14:59:03+03:00

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При явке в 32,96% действующий губернатор области Светлана Орлова получила 36,42%, а кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, «губернатор против всех», занявший второе место, — 31,19%. Они вышли во второй тур, который состоится 23 сентября.

Две эти фамилии уже встречались в списках голосования а губернаторских выборах – в 2013-м году. На тех выборах Светлана Орлова при явке в 28% смогла набрать более 74,7% голосов избирателей. Владимир Сипягин остался далеко позади — на третьем месте с 3,9% голосов. На тех выборах реальный оппонент Орловой – кандидат от «Справедливой России» Антон Беляков, который мог составить реальную конкуренцию Орловой в первом туре, предпочел место сенатора от области, которое и занимал все пять лет.

За эти годы «губернатор против всех» никак и ничем не проявил себя ни на региональном, ни на федеральном уровне. Не воспылало к нему симпатией население региона – оно попросту о нем забыло немедленно после тех выборов. Не обратили на него внимание и уж точно не делали ставку местные лидеры бизнеса. Да и в собственной партии Сипягин – никто и звать его никак.

В самом начале первого губернаторского срока симпатии населения к Светлане Орловой после 2013 года стремительно пошли в гору. Орлова умела и умеет общаться с народом напрямую, через голову начальников и «хозяев» Могла нагрянуть в любой муниципалитет, предприятие, устроить публичную выволочку бюрократам, и все это на глазах обывателей. Позднее за простотой общения стала проступать грубость, появились нотки неоправданного бахвальства «Тут до меня была разруха и пустыня», общение с простыми людьми тоже постепенно стали утомлять такого успешного и безупречного – в собственных глазах – губернатора.

Жесткий, но при этом открытый стиль руководства, ставка на приход в область ресурсов крупного общенационального бизнеса тогда, в 2013-м очень понравились населению – и очень не понравились местным лидерам бизнеса, с которыми варяг Светлана Орлова не спешила выстроить отношения. Настолько не спешила, что за пять лет не нашла для этого времени. Однако крепкие связи в Москве – и в госкорпорациях, и в большом частном бизнесе, и в структурах власти – которыми Светлана Орлова, безусловно, обладала и обладает, не могут заменить крепкие партнерские отношения с бизнесом в регионе. В результате у Орловой сформировался устойчивый, тлеющий конфликт с местными властными и деловыми группами, усиленный конфликтом с силовиками в регионе, - что превратилось в существенный очаг политический дестабилизации области.

Оба эти фактора полностью дезориентировали избирателя области. В результате глухого недовольства со стороны рядовых избирателей, наловившийся на конфликт с элитами региона, возникло протестное голосование – что выразилось в 8,08% испорченных бюллетеней от общего числа выданных (абсолютный рекорд для выборов всех уровней 9 сентября по стране), а также необычайно высокое голосование за кандидата «губернатор против всех» типа Сипягина.

Во главе одного из центральных регионов России теоретически может встать «человек ниоткуда», чей собственных электоральный потенциал в три-четыре процента накачан с двух сторон кампаниями против Орловой - коммунистов и местных «хозяев» - до уровня трети голосов избирателей.

Можно уверенно сказать, сложив первое и второе, что голосование за Владимира Сипягина, в почти десять раз превышающее его «естественный» уровень поддержки – это голосование против всех кандидатов списка. Вот только нужен ли региону «губернатор против всех» - вряд ли кто-то согласится с таким.

Чем это грозит области – гадать не нужно. Немедленно будут свернуты все проекты «взрослого», федерального бизнеса в регионе – главы национальных госкорпораций и крупных федеральных структур не знают, кто такой Владимир Сипягин и, в общем-то, не сильно стремятся узнать. Есть и другие точки приложения инвестиций, куда более понятные и предсказуемые. Ведь губернатор Светлана Орлова была и остается политическим тяжеловесом способным выиграть в борьбе за федеральные ресурсы у новой генерации губернаторов-технократов, а вот у «губернатора против всех» нет ни единого шанса.

В соседней Ивановской области, например, утвердил себя на выборах Станислав Воскресенский, бывший заместитель министра экономического развития. Не сложно угадать, кто сможет лучше работать с федеральным центром и федеральным бизнесом – при конкуренции губернатора Воскресенский или «губернатора против всех»? Сегодня во Владимирской области валовый региональный продукт - 392 миллиарда рублей, в Ивановской области – 179 миллиардов. Сохранится ли такое лидерство владимирцев при губернаторах Сипягине и Воскресенском?...

Резко упадет уровень контактов областного руководства в федеральных органах власти – для региона, дотации федерального центра которому в этом году составили 5,58 миллиарда, - при всех планируемых доходах регионального бюджета в 55 миллиардов. Каждый десятый рубль, идущий на школы, больницы, социальные программы, культуру….

Это удар не слабее возможного - в случае прихода на владимирской престол «губернатора против всех» - ухода проектов большого общенационального бизнеса. В прошлом, 2017 году объем инвестиций в основной капитал предприятий региона составил 79,5 млрд рублей. В сопоставимой оценке это на 10,8% больше уровня 2016 года, когда в основной капитал было вложено 78,4 млрд рублей. Десятипроцентный рост прямых инвестиций на фоне стагнирующей экономики соседних регионов – это очень, очень много. И с этим придется попрощаться, если протестное голосование переползет во второй тур.

А ведь есть еще проблема переноса из Московской области в соседние регионы мусорных полигонов, и тут уж точно – у кого губернатор сильнее, у того и запах из окна получше.

Ну, и самое очевидное. Не имеющий своей команды и веса в собственной партии «губернатор против всех» станет легкой добычей либо однопартийцев, либо бизнеса - а, значит, кумовство победит во Владимирской области на долгие годы.

Даже компартия почувствовала угрозу, что к власти в области придет «губернатор против всех» и это ввергнет регион жесточайший системный кризис. Бюро Владимирского областного комитета КПРФ выступило с заявлением, в котором призвало голосовать во втором туре против кандидата от ЛДПР. Суть была проста: «голосовать во втором туре, и остановить рвущегося к власти кандидата в губернаторы против всех».

В отсутствии данных социологии сложно сказать, как поведут себя избиратели. Вполне может быть продолжение протестного типа голосования, но возможно и отрезвление – сигнал о том, что владимирцы недовольны политикой Светланы Орловой в Москве уже услышан, можно и о себе подумать – нет необходимости рисковать, делая реальным приходом во власть «губернатора против всех». Так что ситуация 9 сентября во Владимирской области – одновременно реальная угроза прихода «губернатора против всех».