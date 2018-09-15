Эксперты: россияне выбирают рыбу, как картошку

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-15T17:55:55+03:00

Размер, цвет и название – вот и все, на что ориентируются наши соотечественники, покупая рыбные продукты

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Незнакомый продукт

Увы, но рыбу мы едим не так часто и много, как это нужно. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 62% россиян покупают рыбу реже, чем хотели бы. А за последние два года потребление рыбных продуктов в России сократилось с 84% до 81%. Если старшее поколение еще старается устраивать так называемые «рыбные» дни, то молодежь этот продукт практически не ест. Почему так происходит? Ведь рыба в нашей стране есть – в прошлом году рыбаки добыли почти 4,9 млн тонн. Но, несмотря на это, ее по-прежнему крайне мало на столах россиян.

Все дело в том, что россияне теряют культуру потребления рыбы и просто напросто не знают, что делать с этим продуктом. К такому выводу пришли эксперты II Международного рыбопромышленного форума в ходе конференции «Наша рыба. Стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на столы россиян».

- Потребители, независимо от возраста, считают, что рыба полезна и есть ее надо. Но люди до 35 лет ее практически не едят. Полученные результаты, с одной стороны не очень приятная тенденция, а с другой – показатель того, что ценность рыбы в своем рационе россияне осознают. Значит не все еще потеряно и нам нужно сделать все возможное, чтобы стимулировать потребительский спрос на рыбу на нашем внутреннем рынке, - говорит заместитель генерального директора ВЦИОМ Кирилл Родин.

Рыбу надо продвигать!

Начинать надо с просвещения. Современные потребители выбирают рыбу, как картошку: смотрят на ее вес, цвет (белая или красная). Ни в брендах, ни в сортах и тем более особенностях каждого вида люди не разбираются. Не лучшим образом показывают себя и продавцы.

- Большинство начинающих продавцов не могут по внешнему виду отличить российскую продукцию от китайской, не понимают разницы между горячим и холодным копчением, путают икру горбуши с икрой чавычи, не знают, чем кета отличается от семги, - говорит директор по развитию ТМ «Рыбсеть» Полина Кирова. - Когда речь заходит о филе, или о стейках, которые пользуются все большей популярностью у потребителей, то зачастую в тупике пребывают оба: и продавец, и покупатель, пытаясь определить вид рыбы.

Эксперты рассказали еще об одной тенденции: современный покупатель хочет уйти от домашней разделки рыбы, на которую уходит объективно много времени. Он хочет купить рыбу, приготовить за 20 минут и съесть.

- То есть, уложиться в так называемый «куриный формат» готовки. Именно поэтому он все чаще покупает продукцию глубокой переработки, - добавила Полина Кирова.

Если интересы потребителя будут удовлетворены, а о рыбе люди будут знать больше, то и есть ее россияне будут чаще, уверены эксперты. А ведь рыба – источник необходимых для здоровья человека витаминов, минералов и белка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Савчук, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству:

- Когда мы рассматриваем стратегию развития российской рыболовной отрасли, мы изучаем мировой опыт и ориентируемся на интересы потребителя. Современному потребителю нужны продукты глубокой переработки, поэтому мы делаем ставку на производство филе и фарша. А вообще рыбу надо любить всем, кто имеет отношение к ее добыче и переработке. Начиная от рыбаков, переработчиков и заканчивая продавцом в магазине. С этого и надо начинать продвижение отечественной рыбной продукции.