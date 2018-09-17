Поверь менту, как в доброту

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-17T15:44:36+03:00

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Любой человек, узнав о том, что война заканчивается, должен вздохнуть с облегчением, но в случае с «Ментовскими войнами» кое-кто наверняка будет вздыхать с грустью. Новые серии, которые начнут показывать сегодня, станут последними, как и весь 11 сезон сериала, ставшего символом криминального жанра. Если кому-то из ценителей высокого телеискусства хотелось пристыдить поклонников «низкопробного» контента, неизменно звучала фраза: «Идите и смотрите свои «Ментовские войны»!». Зрители шли и смотрели, обеспечив фильму устойчивую популярность и звание долгожителя - в эфире он продержался 13 лет. Александр Устюгов, пришедший в проект безвестным актером, превратился в звезду национального масштаба. Его герой, бесстрашный питерский мент Роман Шилов, теперь всерьез спорит по популярности со своим однофамильцем из легендарной картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». Спросите на улице, из какого фильма взята крылатая фраза «Убей его, Шилов!» - не факт, что подавляющее большинство людей вспомнит именно о Егоре, а не о Романее.

Чем же удивит Роман напоследок? 11-й сезон, напомним, стартовал на НТВ еще прошлой осенью, и главной его особенностью стала новая должность Шилова - теперь он уже не просто лихой опер, а начальник уголовного розыска Санкт-Петербурга, стало быть, ему самому бегать по улицам за бандитами уже необязательно. Но легавого, как и горбатого, могила исправит, поэтому Шилов продолжает лезть в бой, как и положено настоящему командиру - впереди, на лихом коне. Расследования, которые он ведет, в новых сериях связаны уже не только с коррумпированными ментами, но и с продажными политиками,

благодаря чему служба Шилова становится еще более опасна и трудна. Помогать в благородной битве с криминалом Роману по-прежнему будет майор Павел Арнаутов (Всеволод Цурило). Не откажет в помощи Шилову и начальник «убойного» отдела Илья Казаков (Андрей Биланов), с которым у Романа в первых сериях сезона отношения не очень-то складывались.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Помимо 11-ти сезонов основных «Ментовских войн», в разные годы были сняты пять так называемых спин-офф-фильмов (фильмов-ответвлений), авторы которых сосредоточились на отдельных сюжетных линиях или героях сериала:

«Ментовские войны. Эпилог» (2008)

«Отдельное поручение» (2012)

«Просто «Джексон» (2012)

«Моя фамилия — Шилов» (2013)

«Апостол. Отцовский инстинкт» (2014).

«Ментовские войны», НТВ, с 17 сентября по будням, 21:00