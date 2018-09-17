В кого верят букмекерские конторы перед стартом Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-17T17:12:28+03:00

Российские клубы вообще не в почете у букмекеров. Тот же «Локомотив» они зачастую ставят на последнее место в группе D. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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«Локомотив» во вторник впервые за 14 лет возвращается в Лигу чемпионов. В среду там же стартует ЦСКА. Но российские клубы должны с тревогой ждать еврокубков. Если верить букмекерам, у «Локомотива» и ЦСКА невелики шансы на выход из группы. А ставку они делают на «Манчестер Сити» и Лионеля Месси.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Букмекеры ставят на «МанСити». Команда Хосепа Гвардиолы обладает мощнейшим составом, суммарная стоимость которого зашкаливает за 1 млрд. евро. Собирать такую банду только для того, чтобы побеждать в английской Премьер-лиге, - слишком большая роскошь. И если «МС» с таким тренером и такими игроками не выиграют Лигу чемпионов хотя бы раз, то вряд ли можно считать, что клуб полностью реализовал свои возможности.

Обращает внимание, насколько невысоко ценятся шансы «Реала», между прочим действующего обладателя Кубка чемпионов, и команды, которая брала его три раза в последние четыре года. Зато «Ювентус» взлетел на третье место. Вот как меняет шансы переход одного единственного игрока - Криштиану Роналду. Он кстати, осваивается в Турине - в последнем туре чемпионата Италии сделал дубль.

Зато в линии «Из какой страны будет победитель Лиги чемпионов», Испания лидирует. Следом за ней Англия - и это при том, что английский клуб в последний раз брал Кубок чемпионов в 2012 году.

Шансы российских клубов даже обсуждать не стоит. Но есть и другие аутсайдеры. Например на победу «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов ставки принимаются с коэффициентом 751.

Группа DФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто станет лучшим бомбардиром?

Лионель Месси тут впереди всей Европы. На втором месте - Криштиану Роналду. И это объяснимо. Последние 11 сезонов лучшим бомбардиром был то один из них, то второй, а однажды оба вместе, плюс еще и Неймар. Но сейчас бразилец только на шестой строчке. Не верят букмекеры, что форвард поведет свой ПСЖ к победам.

Зато в списке претендентов появился Килиан Мбаппе. Вот кто должен поднять шансы французского клуба. А надеждой «Реала» называют Бэйла. А вот в Федора Смолова почему то опять не верят. Его шансы стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов совсем невелики. Впрочем, у форварда ЦСКА Эрнандеса - точно такие же. А других бомбардиров российских клубов мировые букмекеры не знают. Наверное, еще не разглядели, как армеец Федор Чалов в чемпионате России забил уже 6 голов в 7 матчах.

Прогноз, кто больше забьет мячейФото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Локомотив» - последний?

Российские клубы вообще не в почете у букмекеров. Тот же «Локомотив» они зачастую ставят на последнее место в группе D. А основным соперником команды Юрия Семина в борьбе за 3-е место называют «Галатасарай». Именно с турками чемпиону России начинать свой турнирный путь, и тем большая значимость у матча в Стамбуле.

Букмекеры в нем, кстати, «Галатасарай» видят фаворитом - турки дома реальная сила. Противопоставить им «Локо» может только Крыховяка - польский легионер за короткий срок стал лучшим игроком команды. А играть чемпион России в этом матче будет без Федора Смолова. Форвард заработал дисквалификацию еще в «Краснодаре» в прошлом сезоне. Не будет и Рыбуса -защитник травмирован, и это тоже потеря.

ЦСКА должен быть третьим

Шансы ЦСКА выйти из группы, где есть «Реал» и «Рома», букмекеры только из вежливости не называют нулевыми. Но занимать третье место армейцы обязаны. Но собранная с колес команда Гончаренко в первом же матче должна добиваться результата. В Пльзени ЦСКА играет с «Викторией», и, если верить аналитикам из букмекерских контор, имеет все шансы на победу. И это при том, что у вице-чемпионов России тоже потери - Эрнандес и Магнуссон травмированы, и в Чехию не полетели. А у ЦСКА и так небольшая скамейка запасных, чтобы не заметить потери этих бойцов.

Фавориты на победу в Лиге чемпионовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СИДИ И СМОТРИ

«Спартак» только за деньги

Как покажут 1-й тур еврокубков на российском ТВ

В Лиге чемпионов и Лиге Европы осталось 5 российских команд. Но на этой неделе на общедоступном канале «Матч!» покажут игры только четырех из них. Не повезло болельщикам «Спартака». Из встречу Лиги Европы с «Рапидом» можно будет увидеть тольок на платном канале «Матч Премьер» 20 сентября в 19:45.

Расписание трансляций на канале Матч:

Лига чемпионов

18 сентября

19:45 «Барселона» - ПСВ.

21:50. «Галатасарай» - «Локомотив».

19 сентября

21:50. «Виктория» Пльзень - ЦСКА.

20 сентября

19:45. «Акхисар» - «Краснодар»

21:50. «Копенгаген» - «Зенит».