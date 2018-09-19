Елена Шмелева: В орбите «Сириуса» окажутся одаренные ребята из всех регионов

СЕГОДНЯ 01:54 2018-09-18T22:32:10+03:00

За три года Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и команда «Сириуса» невероятно «взбодрила» систему образования всей страны, «прокачивая» не только школьников, но и педагогов

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Кто-то скажет: «Ну, конечно, после зимней Олимпиады Образовательный центр «Сириус» получил четырехзвездочную гостиницу на берегу Черного моря, огромное здание пресс-центра... С такими стартовым капиталом грех не взбодрить».

Не совсем так.

Легко можно было пойти по простому, проторенному пути – собрать самых способных детей и заниматься с ними, а потом отчитаться – вот какие у нас выдающиеся достижения. Так поступают, например, элитные частные школы, по сути, снимая сливки с массовой школы. В «Сириусе» происходит принципиально иная вещь.

Сочинский «Сириус» был создан в 2015 году. Его можно сравнить не с «пылесосом», втягивающим в себя самых талантливых школьников, а с «распылителем», передающим опыт преподавания в самые дальние уголки России.

В чем принципиальное отличие «Сириуса» от других центров для одаренных детей? Сюда может приехать мотивированный ребенок – тот, кому интересно учиться. Математик, физик, литератор, художник, танцор, музыкант, спортсмен. Не тот, кто уже собрал кучу дипломов и грамот, а просто талантливый парень или девчонка, которым интересно учиться, осваивать углубленную программу.

- У нас никогда не было региональных и любых других квот, никаких посредников по отбору к нам ребят, — рассказывает мне Шмелева.

Работы школьников, их достижения оценивают эксперты Центра. Они же собирают группы по уровню образования – 12-16 ребят в каждой. И тут не важно, из какого ты класса — важно, что ты уже знаешь. В течение смены — 24 дня — их «прокачивают» лучшие педагоги, ученые, лекции читают даже нобелевские лауреаты. Ребят не просто нагружают знаниями, а дают понять, зачем эти знания нужны.

Например, на базе «Сириуса» тренируются команды ребят, которые готовятся к участию в международных предметных олимпиадах. Теоретические знания — это, конечно, хорошо. Но ребятам – может быть впервые – дают возможность понять, как эти знания применимы в реальной жизни, как их использовать на практике.

И что еще важно — в «Сириусе» ребята занимаются не только своим предметом. Да, у каждого своя программа, но у детей есть возможность принять непосредственное участие и в других занятиях: например, есть популярная программа «Первый лед», когда юного математика ставит на олимпийский лед и учит (а тренируются ребята в знаменитом дворце «Шайба») сверстник-хоккеист. А есть занятия в когнитивной лаборатории, куда могут записаться ребята с разных направлений. Обычно на ежемесячную смену — направления «Наука», «Искусство», «Спорт» — приезжает до 800 самых мотивированных и целеустремлённых школьников из всех регионов России.

Если в федеральный детский лагерь «Орленок» есть шанс попасть только раз, то в «Сириус» можно приехать и второй раз, и третий.

- Мы гордимся, что 20 процентов ребят у нас приезжают не один раз, — говорит Елена Шмелева.

Самое важное для воспитанника «Сириуса» начинается после Сочи: он остается на связи со своими преподавателями и после окончания своей образовательной программы. Елена Владимировна подчеркивает: занятия в «Сириусе» — очно-заочные. 80 процентов ребят, побывавших в «Сириусе» на программах направления «Наука», продолжают заниматься с преподавателями центра на протяжении полугода, а иногда и дольше.

Вернувшись из Сочи, ребята становятся в своих школах лидерами. Выпускники создают среду знаний.

Вот один пример: уже год работает проект «Уроки настоящего». Воспитанники «Сириуса» в своей школе собирают одноклассников, учеников младших и старших классов. Для них в онлайн-режиме читают лекции технологические предприниматели, инженеры, ученые. Школьникам рассказывают о научных исследованиях, тенденциях в развитии технологий, а также тех задачах, которые решают сегодня тот или иной российский институт, научная группа. Затем школьники могут принять участие в этом, выполнив реальное задание и внеся свой вклад в дело, которым занимаются уже состоявшиеся ученые.

- Если раньше раз в год мы делали для таких детей педагогический тренинг, то теперь проводим его каждую смену. На каждой смене «Сириуса» есть ребята, которые говорят: «Я хочу быть таким педагогом, открыть и заниматься в кружках на базе своих школ», — рассказывает Шмелева. Начинает включаться цепная реакция.

С талантливыми, одаренными детьми интересно работать. Но как? Следующий шаг – подготовка педагогов для них. «Сириус» «прокачивает» и учителей. Два года назад педагоги приезжали в Сочи на переподготовку на 3-4 дня.

- Теперь мы вместе с министерством просвещения открыли огромный модуль. 260 часов очно, 240 заочно, — рассказывает Шмелева. — Это программа профессиональной переподготовки тех педагогов и управленцев, которые работают с мотивированными и сильными школьниками по модели «Сириуса». Мы помогаем методиками региональным школам.

- 260 часов? Это же несколько месяцев?

- Да. Они к нам приезжают четыре раза в течение года на две с половиной недели. Это и предметники, и руководители региональных центров. Важно их пригласить внутрь среды, которую создает «Сириус». Например, они приходят на концерт, который дает Денис Мацуев — наш наставник. Он с выпускниками нашего Центра приглашает их на концерты.

Шмелева подчеркивает: чтобы молодому человеку было интересно развиваться, чтобы он шел вперед, у него должен быть харизматичный лидер. Какими бы продвинутыми не были онлайн-технологии обучения, без наставника прогресса не будет.

- Одно из базовых условий для дальнейшего национального развития – это подготовка новых кадров для будущих научных, технологических и, конечно, гуманистических достижений России, — объясняет Елена Владимировна. – Создается система лидеров, способных на практике применить своих таланты в интересах большинства, заразить своими идеями окружающих. Фактически по отношению к «Сириусу» наставником выступает сам президент России. Владимир Владимирович часто бывает здесь, общается с ребятами, интересуется их успехами. Проект «Сириус» — полностью его идея.

И вторая задача, которую выделяет руководитель «Сириуса», — надо создать не только экспертные сообщества, но и среду, которая формирует интерес к учебе, к развитию. Это среда не «однополярная» — то есть не просто обучение талантливого физика углубленному курсу по его любимому предмету, а «многополярная», многогранная. «Сириус» соединяет спорт, науку и искусство и таким образом дает ребятам открыть для себя другие пространства.

- Сейчас мы находимся между двумя полюсами, — рассказывает Елена Владимировна. – С одной стороны, в XXI веке нужно углублять специализацию. С другой стороны, результат вряд ли будет получен, если работа будет вестись талантливым одиночкой. Мы все больше зависим от командной работы, в которой могут быть совершенно разные специалисты. Вот такие команды, широкое видение общего горизонта и должна формировать среда.

Как эту среду развивает «Сириус»? Вокруг центра открываются резиденции технологических компаний-партнеров – например, Яндекса, «Биокада» или подразделения РЖД, занимающегося разработкой IT-решений.

Следующий шаг, который уже сделан, — создание местных центров по модели «Сириуса». Сочинский опыт идет в регионы. Предполагалось, что к 2022 году «Сириусы» появятся в каждом субъекте федерации.

- Судя по темпам, нам кажется, что мы успеем и к 2021-му году, — говорит Шмелева.

В удивительно короткие сроки создается всероссийская сеть по поиску, поддержке и развитию талантов в самых разных областях. И тут важно, что это не закрытая система для элиты — это живая система. В идеале в ее сети должен попасть любой интересующийся знаниями ребенок, где бы они ни жил – в небольшом поселке, в деревне или в крупном городе.

И второе – эта система снизу, естественным путем стимулирует развитие педагогов, помогает им осваивать новые формы работы с ребятами, интересные инструменты. То есть влияет и на всю структуру современной школы.

Тайский вариант русского «Сириуса»

В Таиланде сейчас выстраивают систему работы с талантливыми ребятами по системе «Сириуса». Представители правительства этого королевства в последнее время зачастили в Сочи – изучают опыт работы фонда «Талант и успех».

ЦИФРА

500 000 ребят (каждый двадцатый школьник) — столько школьников должно быть вовлечено в «орбиты» «Сириусов» к середине следующего десятилетия.

ДОСЬЕ

Шмелева Елена Владимировна

социолог-экономист, кандидат социологических наук

В 1995 году окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1993 по 1999 годы работала в НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ.

С 1999-го по 2006 годы — директор исследовательского агентства «Марко» - российского филиала международного исследовательского института «Медиа Тенор».

С 2006 по 2007 год — эксперт фонда «Центр стратегических разработок».

По 2011-й год — доцент, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета

С 2011 по 2014 годы — вице-президент благотворительного фонда «Система». Возглавляла некоммерческое партнерство «Лифт в будущее» и НОЦ «Институт развития интеллектуального потенциала молодежи» МГУ имени М. В. Ломоносова, исполняла обязанности декана Высшей школы управления и инноваций (факультет) МГУ.

В 2015-м году возглавила образовательный фонд «Талант и успех».