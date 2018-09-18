Педагоги обсудили оценки

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-18T17:19:34+03:00

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Есть педагоги, которые считают, что оценки травмируют детей, особенно в начальной школе. Одно дело, когда в дневнике пятерки, и другое, когда отметки ниже среднего… Но тогда как ученикам и их родителям узнать об успеваемости, о прогрессе и пробелах в учебе?

Начало этой дискуссии положил семинар «Безотметочное обучение в начальной школе: за и против», который состоялся 18 сентября в Российской академии образования. Открыл его заместитель президента РАО, доктор психологических наук, профессор РАО Виктор Басюк.

Как оценить успеваемость учеников начальной школы, чтобы эта оценка была содержательной и объективной? Целью семинара было выработать экспертную позицию по проблеме оценивания на уровне начального общего образования. Участники обсудили плюсы и минусы традиционной системы оценивания, эффективность использования разных ее форм, возможности мотивации в условиях отметочного и безотметочного обучения.

Свое мнение по этим вопросам высказали ведущие ученые в области начального общего образования, педагоги, психологи, эксперты, представители родительской общественности из Москвы, Московской, Белгородской, Курской, Новосибирской, Ульяновской, Ярославской областей и других субъектов Российской Федерации.