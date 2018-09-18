Путин призвал новоизбранных губернаторов максимально быстро начать работу

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-18T19:51:08+03:00

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Долгий день Владимира Путина, начавшийся церемонией вступления в должность Сергея Собянина, завершился на той же ноте - встречей с избранными главами регионов России. По традиции президент приглашает победивших на выборах региональных лидеров, чтобы напутствовать их перед началом работы в их областях, республиках и краях. На этот раз за большим столом в Екатерининском зале Кремля сидели мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Андрей Воробьев (Московская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Александр Усс (Красноярский край), Василий Орлов (Амурская область), Александр Гусев (Воронежская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Сергей Носов (Магаданская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Бурков (Омская область), Андрей Клычков (Орловская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Александр Моор (Тюменская область), Роман Копин (Чукотский автономный округ), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), главы республик Владимир Васильев (Дагестан), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Айсен Николаев (Якутия).

- Здесь сегодня присутствуют и люди опытные, и новые руководители, хочу поздравить всех вас с победой на выборах, - обратился к ним Путин. - Думаю, вы прекрасно понимаете, что этот успех – лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро включиться в работу. Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан.

Президент напомнил, что в конкретной работе «на земле» очень многое зависит именно от глав регионов.

- Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку, - заявил Путин. - Ваша задача - услышать сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, понять их и ответить на запросы. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач.