2018-09-18T20:01:25+03:00
Общество

Калужская область познакомит жителей столицы со своими достижениями и культурным многообразием

20 и 21 сентября в столице пройдут Дни Калужской области. Официальная программа начнется с церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Торжественное открытие и гала-концерт с участием творческих коллективов области пройдут вечером в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. В течение двух дней программа планируется обширная: запланированы «круглые столы» по обмену опытом в промышленной и социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте.

В рамках Дней также пройдет товарищеский матч по волейболу между командами регионов-соседей, ярмарка и выставка-дегустация продукции калужских товаропроизводителей. Также запланирован круглый стол на тему: «Культурно-образовательное пространство региона». Кроме того, для жителей города будет интересна и презентация культурно-познавательных маршрутов Калужской области для школьников. Тем более, что за последнее время туристические горизонты региона были значительно расширены.

Поэтому также в планах и открытие фотовыставки туристических мест Калужской области. Как рассказал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, выставка на Никитском бульваре продлится до 11 октября, после чего переедет на Арбат, где будет открыта до 20 октября.

«Этот год стал перекрестным. Мы прекрасно провели Дни Москвы в Калужской области 13−15 июля. Это подтвердят те, кто побывал на реконструкции Великого стояния на Угре и гала-концерте московских звезд. Думаю, Дни Калужской области в Москве будут не менее колоритными и запоминающимися», — добавил Олег Калугин.

Организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах стала одним из крупных проектов соглашения о сотрудничестве между департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, подписанном в 2017 году. Документ свидетельствует о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения со столицей в долгосрочной перспективе.

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