Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Футболисты столичного ЦСКА берут старт в Лиге Чемпионов. В очередной раз. И первый соперник достаточно хорош и позволяет обрести уверенность - "Виктория" из города Пльзень. Армейцы уже играли 5 лет назад с этой чешской командой. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Виктория - ЦСКА.
Трансляция матча Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018
Трансляция матча Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 22:00 по московскому времени.
Статистика личных встреч Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018
Осенью 2013 года эти команды играли между собой в Лиге Чемпионов. В Санкт-Петербурге ЦСКА победил со счетом 3:2, а в Пльзени верх взяли чехи, победив 2:1 армейцев.
Прогнозы на матч Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018
В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.
Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018.