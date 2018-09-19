Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-18T21:32:15+03:00

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Футболисты столичного ЦСКА берут старт в Лиге Чемпионов. В очередной раз. И первый соперник достаточно хорош и позволяет обрести уверенность - "Виктория" из города Пльзень. Армейцы уже играли 5 лет назад с этой чешской командой. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Виктория - ЦСКА.

Трансляция матча Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018

Трансляция матча Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 22:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018

Осенью 2013 года эти команды играли между собой в Лиге Чемпионов. В Санкт-Петербурге ЦСКА победил со счетом 3:2, а в Пльзени верх взяли чехи, победив 2:1 армейцев.

Прогнозы на матч Виктория - ЦСКА 19 сентября 2018

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.