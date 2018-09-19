«Засмотрелся в телефон и врезался: Дима Билан вместе со спутницей попал в аварию в центре Москвы

СЕГОДНЯ 00:33 2018-09-19T00:49:51+03:00

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В минувшую среду любимец девочек и дам Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте.

Артист в тот вечер сам управлял черным «Фордом Мустанг».

bilanofficial Все обошлось!

В машине с Димой находилась его помощница Алёна. В какой-то момент артист (он был трезв) не справился с управлением и врезался в белый «Хендай».

bilanofficial #МанежнаяПлощадь, еду к вам! #россиявмоемсердце #билан #димабилан

К счастью, авария обошлась без жертв, все целы.

- Дима случайно врезался в «Хендай». С ним все нормально, я только что с ним говорила, - поделилась с «КП» продюсер и телеведущая, подруга певца Яна Рудковская. - Дима признал свою вину, с водителем «Хендай» они полюбовно договорились. Дима сам вызвал на всякий случай «Скорую» и ГИБДД. Они приехали, составили протокол. Все живы, здоровы. Пострадала только машина. Дима, конечно же, возместит весь ущерб водителю «Хэндай». Слава Богу, что все целы, улыбаются, мол, в них врезался сам Дима Билан.

Обычно Дима ездит с водителем на «Мерседесе». Иногда сам садится на руль, потому что машина фартовая. Но «Мерседес» у него сейчас на техобслуживании. Поэтому пришлось ехать по делам с помощницей на спортивном авто, о чем он пожалел. Впервые в жизни попал в аварию, да ещё и по своей вине: засмотрелся в телефон и врезался.

bilanofficial Собственно по делам ! По #планетабилан встречаюсь с режиссёром ! #билан #димабилан

Чуть позже сам Дима рассказал об аварии в своём Инстаграме.

- Все обошлось! Стресс словил конечно, но чего только не бывает в этой жизни, - написал в своём блоге Билан. - Я виноват в аварии, отвлёкся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и «скорую» вызвал, чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулём! Очень не смешно было...