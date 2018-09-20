Николай Стариков: Ельцин получил добро Запада на подавление путча 1993 года

СЕГОДНЯ 01:18 2018-09-20T01:13:58+03:00

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- Что это было? Почему произошли эти странные события сентября - октября 1993-го, когда Верховный Совет Российской Федерации восстал против президента Бориса Ельцина и «Белый дом», где заседал мятежный парламент, расстреляли из танков?

- Представьте себе Киев в феврале 2014-го. Люди нарушили конституцию Украины. Совершили государственный переворот. Могли они пойти на такое без поддержки внешних сил? Которые гарантировали им, что их никто не осудит? Не назовет Украину государством-изгоем? Не потащит их в Гаагу? Не введет санкции?

- Вы полагаете, что майдан - калька того, что происходило в Москве 25 лет назад, но удавшаяся?

- Думаете, случайно Запад закрыл глаза на то, что президент Ельцин не просто выходит за правовое поле, а стреляет боевыми по парламенту, всенародно избранному! Конечно, глава Российской Федерации получил благословение Запада на такие действия. Иначе на расстрел Верховного Совета не решился бы никогда.

Было прямое, жесткое противостояние. С одной стороны - силы, которые не хотели, чтобы страна скатывалась к развитию по чисто западному сценарию (Верховный Совет и все, кто его поддерживал). Они были разношерстные, эти силы. Но в них еще была крепка советская закалка, поскольку Союз распался меньше чем два года назад. Им противостояли прозападные силы. Они всячески выставляли своих противников в роли «неонацистов, ретроградов, убийц». За ними стояли внешние силы. Они хотели прямых столкновений на территории России - по югославскому сценарию, который там привел к развалу страны. И потому подталкивали обе стороны в Москве к активным действиям. И они маячили за спиной Ельцина. Его решительности помогало не только словесное благословение, но и мешки денег. Конечно, они шли не впрямую Ельцину, а его сторонникам - от Запада. В том числе для стимулирования тех, кто будет осуществлять силовую акцию.

- Под Западом вы имеете в виду США?

- Давайте назовем это Западом. Хотя, конечно, в первую очередь в таком развитии событий были заинтересованы Штаты.

Историк Николай СтариковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скоротечная гражданская

- Чему научило или должно было научить это трагическое противостояние, закончившееся сотнями жертв?

- Чему научил октябрь 93-го? Ну, например, Украину он не научил ничему. В России, а точнее, в Москве гражданская война продлилась несколько дней. На Украине же она длится несколько лет. Притом что подстрекатели и там и тут одни и те же. Что касается российского общества - оно, кажется, урок учло. И вооруженного противостояния при жизни этого поколения не будет.

- Куда пошла бы Россия, победи осенью 1993-го не Ельцин, а Верховный Совет с его главою Хасбулатовым и вице-президентом Руцким?

- Ответить на это так же сложно, как на вопрос «что было бы с Россией, если бы сто лет назад белая армия генерала Деникина взяла Москву?». Но мы знаем, что произошло, когда победил Ельцин: началось разворовывание страны. Совершилась грабительская приватизация. И прямым следствием применения силы в Москве в 1993-м стала развернутая в 1994-м война в Чечне - а ее можно было бы избежать. Запад закрыл глаза на прямое применение силы внутри ядерной державы, и высшее руководство России решило, что и дальше можно применять силу. Ельцина подталкивали к вооруженному конфликту с Грозным люди, которые были в той или иной степени связаны с Западом.

- Почему российская провинция не поддержала законно избранный Верховный Совет, который эту самую провинцию представлял?

- А почему вся Украина за редким исключением никак не отреагировала на антиконституционный захват власти в Киеве? Люди не разбираются в законодательстве. Люди телевизор смотрят. А в 1993-м демократически настроенные граждане вроде Лии Ахеджаковой призывали «раздавить гадину» и защитить юную демократию от этой самой Конституции. То есть, с одной стороны, мощное давление СМИ, с другой - нормальное желание обычного человека не участвовать ни в каких политических процессах. Он в них ни черта не понимает, и к тому же ему могут не нравиться обе стороны.

Жертвы провокаций

- Почему лидеров октябрьского путча амнистировали уже через четыре месяца?

- Потому что они не совершили никакого преступления. Доказать попытку госпереворота было невозможно. Так, двумя годами ранее генерал Варенников, поддержавший ГКЧП, потребовал, чтобы его судили. Его судили - и оправдали. В 1993-м власть пошла на компромисс. В этом была некая мудрость. Спустя годы мы видим, что люди, бывшие тогда по разные стороны баррикад, уже залечили те раны.

А чтобы понять искусственность вооруженного противостояния, надо вспомнить два факта. Сотрудник правоохранительных органов, застреленный в «Останкино» якобы выстрелом штурмующих сторонников Верховного Совета, был убит в помещении, куда пуля с улицы не могла залететь. А люди, штурмовавшие телецентр, ехали туда на машинах Внутренних войск. Захваченные во время беспорядков машины оказались с ключами в замках зажигания! И заправленные бензином! Это значит, что те, кто стоял за организацией кровавого противостояния, постарались сделать так, чтобы защитники Верховного Совета не забыли сесть в машины и приехать к месту будущей трагедии у «Останкино». Для чего любезно предоставили им транспорт. Почему солдаты во время бегства «забыли» ключи зажигания? Полные баки и ключи в замках - так бывает или в кино, или если это провокация.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Путч происходил с 21 сентября по 4 октября 1993 года. Президент Борис Ельцин 21-го выпустил указ № 1400 о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета. А тот, возглавляемый спикером Русланом Хасбулатовым, объявил о прекращении полномочий президента. Три дня спустя съезд оценил действия Ельцина как госпереворот. Но президента поддержали правительство, армия и спецслужбы. Боевая техника Таманской и Кантемировской дивизий вошла в Москву, танки обстреляли «Белый дом». Были столкновения у мэрии и «Останкино». В общей сложности погибло более 150 человек, более 420 было ранено. Вице-президент Руцкой, Хасбулатов и ряд их соратников оказались в изоляторе «Лефортово». А уже в декабре была избрана новая Государственная Дума.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мария АРБАТОВА, писатель, публицист:

Страна захлебнулась бы кровью, не примени президент силу

- Несмотря на то что Ельцин нарушил законодательство, я считаю, он спас демократию. Хотя и такой чудовищной ценой. Я тогда работала в «Общей газете» в отделе политики. Имела информацию со всех сторон. Только полные объемы информации позволяют оправдать Ельцина. Благодаря ему страна выдержала направление, которое было взято в 1991 году. Для меня действия его противников - путч.

Писательница Мария АрбатоваФото: Борис КУДРЯВОВ

Люди погибли с оружием в руках, пытаясь защитить ценности бывшего режима. Притом никто из сидевших в «Белом доме», из депутатов не погиб! Даже главный белодомовец Илья Константинов (формировал боевые дружины по защите «Белого дома». - Ред.), за голову которого большие деньги были обещаны, сейчас в шоколаде.

А люди войны, которых тогда было много, пошли и принесли себя в жертву. Многие не очень понимали, что происходит, были уверены, что никто не пострадает. Что вот сейчас в дуло танков засунут гвоздики и все потом будут вместе пить вино. Но вышла трагическая история...

Это локальное побоище спасло от еще большей трагедии. Уже начиналась резня в республиках. В той ситуации я оправдываю Ельцина: страна просто захлебнулась бы кровью, если бы не был установлен новый порядок силовым методом.