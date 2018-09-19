НР: знакомое качество – новый комфорт

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-19T14:20:23+03:00

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Чем же они интересны? Рассмотрим на примере новинки НР.

Современные устройства работают быстрей и тише, тратят меньше денег на обработку листа документа, сами становятся все меньше и в использовании проще, а также все лучше и лучше ладят с гаджетами. Как это выглядит, рассмотрим на примере одной из наиболее любопытных новинок.

LaserJet Pro M28а – новинка этого сезона. Устройство было анонсировано весной, а в продаже появилось летом. Что же интересного реализовала в новинке компания НР?

Начнем с того, что это многофункциональное устройство. Согласитесь, сегодня девайс, выполняющий только одну функцию, в современном офисе выглядел бы странно, тем более, что документы по-прежнему приходится не только печатать, но и сканировать, а иногда и даже копировать. Итак, современный офисный девайс для работы с документами – это МФУ. Так считает НР, и мы с этим полностью согласны.

Отрадно, что LaserJet Pro M28а очень компактен. Это первое, на что обращаешь внимание при распаковке устройства. Запуск привычно прост и подробно расписан в прилагаемых инструкциях, никаких проблем при этом мы не встретили. Фирменный софт ставить просто, настройки привычные, от открывания коробки до печати первых документов проходит не более получаса, причем с учетом времени на кофе.

Печать первых же документов приятно удивляет – приемный лоток помещен в нишу на корпусе устройства. Никаких откидных направляющих, в результате девайс занимает на столе площадь немногим большую, чем привычный лист А4 и большего для работы не требует. Разумеется, лоток един как для печатаемых документов, так и для копируемых.

Паз для доступа к приемному лотку делает внешность принтера очень современной. Дизайн несколько перекликается с современной архитектурой, но при этом М28a выглядит довольно строго, что подчеркивает утилитарность изделия – это всего лишь «переходник» для документов, способный переводить их из электронной формы в физическую и обратно. Эту свою функцию девайс реализует очень хорошо.

К качеству печати никаких претензий нет, что предсказуемо. Лазерная печать с качеством НР и с физическим разрешением 600х600 dpi радует высокой скоростью – до 18 страниц в минуту по паспорту. На получение страницы девайс тратит немногим более трех секунд, к таким скоростям мы привыкли на больших принтерах, но маленькое настольное устройство, работающее с такой скоростью, приятно изумляет даже сегодня. Печать девайс выполняет только монохромную, но сканировать, разумеется, может и в цвете; качество сканирования высокое, оно перекрывает потребности для офисных задач.

Работает устройство тихо, шуршание бумаги, наверное, самый громкий издаваемый им звук при штатной работе – как при печати, так и при сканировании. При разогреве устройства создаваемый им уровень шума, разумеется, чуть выше, но ненамного. По последней моде девайс энергосберегающий, причем поддерживает технологии HP Auto-on/Auto-off, которая позволяет автоматически выключаться и самостоятельно же очень быстро активироваться для выполнения задания.

Отправить на печать документ – или таблицу, или фотографию, или слайд презентации, или web-страницу и т.д. – можно как с компьютера, так и с мобильного устройства. Проверили: с iPhone/iPad, а также с разных девайсов под Android все работает быстро, уверенно и без проблем. Сказанное справедливо и для сервисов «облачной» печати, которые постепенно входят в моду и у нас.

Отрадно, что что LaserJet Pro M28а стоит совсем недорого – меньше девяти тысяч – поэтому доступен как для офисного, так и для домашнего применения. Сегодня многие работают дома, поэтому лазерное МФУ, компактное и бюджетное, будет актуально для многих.