2018-09-19T20:27:29+03:00
Политика

МЧС опровергло эвакуацию избиркома во Владивостоке в ночь после выборов

Во время подсчета голосов поступил ложный сигнал о задымлении
Алексей ИВАНОВ
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Элла Памфилова 19 сентября признала недействительными губернаторские выборы в Приморском краеЭлла Памфилова 19 сентября признала недействительными губернаторские выборы в Приморском краеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эвакуация территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Советском районе Владивостока утром 17 сентября не проводилась, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что результаты выборов на 13 участках этого района были отменены из-за того, что во время подсчета голосов началась эвакуация и некоторые данные могли быть утеряны.

В МЧС подтвердили, что сигнал о задымлении, действительно, поступал, но он оказался ложным.

- Сигнал поступил в 7:39 утра по местному времени. К месту происшествия выехали пожарные расчеты, которые были на месте через 8 минут, - цитирует пресс-службу ТАСС.

Следов возгорания в ТИКе обнаружено не было.

- После осмотра помещений в 08:25 по местному времени пожарные расчеты уехали, - отметили в МЧС. - Пожарные не вмешивались в работу избирательной комиссии.

Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова 19 сентября признала недействительными губернаторские выборы в Приморском крае из-за произошедших нарушений. По словам Памфиловой, избирательные комиссии «захватывали случайные люди, и с протоколами могла произойти любая трансформация».

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