МЧС опровергло эвакуацию избиркома во Владивостоке в ночь после выборов
Эвакуация территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Советском районе Владивостока утром 17 сентября не проводилась, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что результаты выборов на 13 участках этого района были отменены из-за того, что во время подсчета голосов началась эвакуация и некоторые данные могли быть утеряны.
В МЧС подтвердили, что сигнал о задымлении, действительно, поступал, но он оказался ложным.
- Сигнал поступил в 7:39 утра по местному времени. К месту происшествия выехали пожарные расчеты, которые были на месте через 8 минут, - цитирует пресс-службу ТАСС.
Следов возгорания в ТИКе обнаружено не было.
- После осмотра помещений в 08:25 по местному времени пожарные расчеты уехали, - отметили в МЧС. - Пожарные не вмешивались в работу избирательной комиссии.
Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова 19 сентября признала недействительными губернаторские выборы в Приморском крае из-за произошедших нарушений. По словам Памфиловой, избирательные комиссии «захватывали случайные люди, и с протоколами могла произойти любая трансформация».