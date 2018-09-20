2018-09-20T14:11:54+03:00
Личные деньги

Ужас, но не ужас, ужас, ужас... Как Россия без доллара проживет?

Обсуждаем с доктором экономических наук Александром Бузгалиным в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Александр БУЗГАЛИН@radio_kp
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Обсуждаем главные новости с доктором экономических наук Александром Бузгалиным в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с доктором экономических наук Александром Бузгалиным в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Ужас, но не ужас, ужас, ужас... Как Россия без доллара проживет?

- Маткап, минималка, пособия: какие социальные выплаты вырастут в России.

Ужас, но не ужас, ужас, ужас... Как Россия без доллара проживет?

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