Ужас, но не ужас, ужас, ужас... Как Россия без доллара проживет?
Обсуждаем с доктором экономических наук Александром Бузгалиным в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные новости с доктором экономических наук Александром Бузгалиным в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Ужас, но не ужас, ужас, ужас... Как Россия без доллара проживет?
- Маткап, минималка, пособия: какие социальные выплаты вырастут в России.
Ужас, но не ужас, ужас, ужас... Как Россия без доллара проживет?
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