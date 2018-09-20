Георгий Бовт: Россия не станет конфликтовать с Израилем из-за Сирии

20 Сент. 17:05 2018-09-20T19:42:03+03:00

Что происходит в стране и мире, обсуждаем с политологом и журналистом Георгием Бовтом

Обсуждаем с политологом и журналистом Георгием Бовтом, как Россия ответит Израилю за сбитый самолет, будут ли дети платить алименты родителям и кто может стать губернатором Приморья после отмены выборов

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Главные темы:

- Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров.

- Деньги, конфискованные у коррупционеров, могут направить в Пенсионный фонд.

- Дети будут платить алименты родителям. Должно, по-вашему, государство принуждать детей содержать престарелых родителей?

- На повышение премий и окладов чиновников направят дополнительные 600 млрд рублей. Эти деньги призваны мотивировать госслужащих на хорошую работу.

- Скандальные выборы в Приморье отменяет Москва. А самим приморцам - вроде бы пофиг.

- Как Россия ответит Израилю за сбитый самолет.