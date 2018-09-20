2018-09-20T19:42:03+03:00
Темы дня с Георгием Бовтом

Георгий Бовт: Россия не станет конфликтовать с Израилем из-за Сирии

Обсуждаем с политологом и журналистом Георгием Бовтом, как Россия ответит Израилю за сбитый самолет, будут ли дети платить алименты родителям и кто может стать губернатором Приморья после отмены выборов
Владимир ВОРСОБИНАнтон ЧЕЛЫШЕВ
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Что происходит в стране и мире, обсуждаем с политологом и журналистом Георгием БовтомЧто происходит в стране и мире, обсуждаем с политологом и журналистом Георгием Бовтом
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Главные темы:

- Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров.

- Деньги, конфискованные у коррупционеров, могут направить в Пенсионный фонд.

- Дети будут платить алименты родителям. Должно, по-вашему, государство принуждать детей содержать престарелых родителей?

- На повышение премий и окладов чиновников направят дополнительные 600 млрд рублей. Эти деньги призваны мотивировать госслужащих на хорошую работу.

- Скандальные выборы в Приморье отменяет Москва. А самим приморцам - вроде бы пофиг.

- Как Россия ответит Израилю за сбитый самолет.

Георгий Бовт: Россия не станет конфликтовать с Израилем из-за Сирии

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