Георгий Бовт: Россия не станет конфликтовать с Израилем из-за Сирии
Обсуждаем с политологом и журналистом Георгием Бовтом, как Россия ответит Израилю за сбитый самолет, будут ли дети платить алименты родителям и кто может стать губернатором Приморья после отмены выборов
Что происходит в стране и мире, обсуждаем с политологом и журналистом Георгием Бовтом
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Главные темы:
- Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров.
- Деньги, конфискованные у коррупционеров, могут направить в Пенсионный фонд.
- Дети будут платить алименты родителям. Должно, по-вашему, государство принуждать детей содержать престарелых родителей?
- На повышение премий и окладов чиновников направят дополнительные 600 млрд рублей. Эти деньги призваны мотивировать госслужащих на хорошую работу.
- Скандальные выборы в Приморье отменяет Москва. А самим приморцам - вроде бы пофиг.
- Как Россия ответит Израилю за сбитый самолет.
Георгий Бовт: Россия не станет конфликтовать с Израилем из-за Сирии
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