2018-09-19T22:17:02+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит старт сезона из-за ошибки в документах

Наша фигуристка не поехала на турнир в столицу Словакии - Братиславу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 19 сентября, стало известно о небольшом происшествии, связанном с олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой. Российская фигуристка должна была сегодня вылететь в столицу Словакии город Братиславу. Там завтра стартует международный турнир "Ondrej Nepela Trophy". Но неожиданно в планы нашей спортсменки, которая должна была открыть свой первый после Олимпиады сезон, вмешался форс-мажор.

Лишь по приезду в аэропорт неожиданно выяснилось, что у нее не совсем верно оформлены все необходимые документы. Выяснилось, что у Загитовой неверно было оформлено согласие на выезд заграницу.

- Неточность была выявлена в аэропорту. Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, а соревнования в короткой программе начнутся уже завтра в 13.00, спортсменка не успевает к старту и не сможет принять участие в турнире, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Спортсменке пришлось уехать домой, "отсоединившись" от своей команды. В личном Инстаграме Загитова уже успела отметиться, разместив в "сторис" фотографию со своей собакой Масару на фоне чемоданов, которую подписала кратко: "Съездила в Братиславу".

Формально первая проверка перед сезоном совсем недавно была у российских фигуристов в Москве - они выступили с контрольными прокатами перед стартом нового сезона. Сначала в Новогорске, а на следующий день - в Дворце спорта "Мегаспорт".

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