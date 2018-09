Астрономы: планета Вулкан из сериала «Звездный путь» действительно существует

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-20T18:52:56+03:00

Фанатам известно, что инопланетянин Спок — ушастый исследователь из фантастической саги «Звездный путь» (Star Trek) — родом с планеты Вулкан. Создатели саги поместили эту — вымышленную - планету в звездную систему 40 Эридана, состоящую из трех звезд. Конкретно расположили ее у главной звезды системы - 40 Эридана А. И как в воду глядели. Потому что спустя несколько десятилетий выяснилось: там на самом деле есть планета — именно в том самом месте. Ее обнаружили американские астрономы из Университета Флориды (University of Florida) и Университета Теннеси (Tennessee State University). О чем сообщил сайт Университета Флориды, газета Daily Mail и журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Планету, которую скорее всего назовут Вулканом, астрономы, ведомые Цзянь Гэ (Jian Ge), высмотрели в ходе исследований по проекту Dharma Planet Survey с помощью 50-дюймового телескопа Dharma Endowment Foundation Telescope (DEFT), установленного в Аризоне на горе Леммон (Mt. Lemmon in southern Arizona).

Планета Вулкан - так она выглядит в сериале.

Вулкан — это так называемая «Супер Земля». Находится в 16 световых годах от Солнца. Планета примерно в 8 раз тяжелее нашей и в 2 раза крупнее. Тем не менее она вполне могла бы приютить Спока и его соплеменников-вулканцев, потому что расположена в так называемой зоне обитаемости (Goldilocks’ zone) на комфортном расстоянии от своей звезды — там, где не слишком жарко и не очень холодно и где вода может быть жидкой.

Год на Вулкане длится 42 земных дня.

Весьма поэтичную аналогию проделанной работе усмотрел один из ее участников — астроном Грегори Генри (Gregory Henry), опять же увязав открытие с сериалом "Звездный путь".

- Вулканец Спок служил на звездолете Энтерпрайз (starship Enterprise), команда которого искала иные и странные миры, - сказал он. - На то же нацелен и наш проект Dharma Planet Survey.

Звзедолет, на котором служил Спок.

Кстати, коллеги нынешних «колумбов дальнего космоса», подозревали о существовании планеты Вулкан. В 2017 году на астрономической конференции в Пенсильвании Матиас Диас (Matias Diaz) из университета Чили рассказывал о том, что звезда 40 Эридана A странным образом мерцает с периодом примерно в 42 дня. Будто бы ее время от времени заслоняет планета, масса которой в 8 раз превышает земную. Именно такую ныне и обнаружили. Два независимых наблюдения существенно повышают шансы на то, что Вулкан действительно существует.

Астрономы уверяют, что Вулкан (внизу), как и Земля (вверху), находится в зоне обитаемости.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Под Кеидом - почти что под Солнцем

40 Эридана А, вокруг которой вращается Вулкан, видна невооруженным глазом. Она самая яркая звезда тройной звездной системы 40 Эридана или омикрон Эридана. «А» - оранжевый карлик — вроде нашего Солнца. Только чуть мельче и холоднее. Поэтому тамошняя зона обитаемости расположена ближе, чем наша - солнечная. И Вулкан, находящийся ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, идеально в нее попадает.

У наших звезд схожие периоды активности - около 10 лет у 40 Эридана А и примерно 11 лет у Солнца.

Звезда 40 Эридана А, которая числится в астрономических каталогах под индексом HD 26965, имеет название — Кеид. Ученые оценивают ее возраст в 5,6 миллиардов лет. Кеид старше Солнца, которому около 4,57 миллиардов лет. Стало быть, разумная жизнь — например, в виде вулканцев, могла появиться в окрестностях Кеида гораздо раньше, чем на Земле в виде людей.

Звезда 40 Эридана B — белый карлик. Его радиус всего 0,014 солнечного. Это меньше, чем у Земли. Светит карлик слабо. Но при этом он очень тяжелый — весит, как половина нашего Солнца.

Звезда 40 Эридана С — красный карлик с массой 0,2 солнечной. По размеру он в 3 раза меньше нашего светила.

Звезды «В» и «С» системы 40 Эридана, вращаются вокруг звезды «А», делая один оборот примерно за 8 тысяч земных лет. Расстояние от «В» и «С» до «А» в 400 раз больше, чем от Земли до Солнца (400 астрономических единиц).

Все три звезды системы 40 Эридана видны на небосводе Вулкана. Местные жители могут любоваться разом тремя восходами и тремя закатами.