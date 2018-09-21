Трогательное, душевное и искреннее. Владимир Путин напомнил об особом отношении к женщинам

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-21T12:26:15+03:00

Вероника Борисенкова и Антон Челышев обсуждают главные утренние новости в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Вероника Борисенкова и Антон Челышев обсуждают главные утренние новости в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Кит "выбросился" на берег реки в Мадриде. Странную картину наблюдали жители и гости испанской столицы в пятницу. На берегу реки Мансанарес откуда ни возьмись появился 16-метровый кит. Возле него сновали экологи, то и дело поливая животное водой. Как обитатель морских глубин оказался в пресном водоёме, да ещё и в Мадриде? - задавались вопросом прохожие. Ответ был прост: кит не настоящий. А те, кто пытался его спасти, просто разыграли представление. Скульптура, поражающая своей реалистичностью, - продукт творчества художников коллектива под названием Captain Boomer. Акцию инициировала мэрия города с целью привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения океана.

- Давайте обсудим. Президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме рассказал об особом отношении к женщинам в нашей стране. По его словам, необходимо как решить проблему гендерного неравенства, так и сохранить традиционные ценности семьи и материнства.

- Обзор прессы.

- Вот это кино.

- Коридоры власти. Путин в Сочи обсудит с Лукашенко ключевые вопросы двусторонних отношений.

- Дави на газ. На МКАД и ТТК могут появиться платные полосы. Должников ждут новые неприятности. На этот раз от ГИБДД. Mitsubishi отзывает в России старые Outlander из-за люков.

- Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводятся в Twitter-аккаунте международной организации.

- Давайте обсудим. В России увеличат расходы на материальную мотивацию чиновников. На эти цели за три года направят 631,9 миллиарда рублей: в 2019-м — 138,551 миллиарда, в следующем году — 208,904 миллиарда, а в 2021-м расходы возрастут до 284,417 миллиарда.

- Как обстоят дела на Дальнем Востоке? Улеглись ли митинги? Начали ли готовиться к новым выборам? Репортаж нашего обозревателя Владимира Ворсобина.

- Стало известно, что у Елизаветы Боярской скоро родится мальчик. Как рассказал "Комсомольской правде" актер Михаил Боярский, вся семья ждет внука и очень счастлива. Он отметил, что будущие родители уже выбрали имя.

- Отец «новой Скрипаль»: Алекс Кинг — не муж, а сутенер моей дочери. Он не дает мне общаться с внуками!

- Расплакался от обиды. Пенсионер получил срок за сорняковый мак на участке.