Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России
Обсуждаем вместе с политологом Наданой Фридрихсон главные события недели
Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России
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Главные темы:
- Минобороны посчитал враждебными действия Израиля при крушении Ил-20.
- Палестина внезапно разглядела, что Крым — российский.
- Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России.
- Опубликовано видео теракта на военном параде в Иране.
- Конфликт из-за битвы: что произошло в Кабардино-Балкарии.
- Президент Вьетнама умер от редкого вируса.
- Будет ли украино-венгерская война?
- Лавров: США и Европа вмешиваются в дела Македонии, агитируя за переименование страны.
Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России
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