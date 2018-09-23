2018-09-23T14:49:47+03:00
Картина недели

Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России

Обсуждаем вместе с политологом Наданой Фридрихсон главные события недели
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН
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Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в РоссииПутин потребовал искоренить гендерное неравенство в России
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Главные темы:

- Минобороны посчитал враждебными действия Израиля при крушении Ил-20.

- Палестина внезапно разглядела, что Крым — российский.

- Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России.

- Опубликовано видео теракта на военном параде в Иране.

- Конфликт из-за битвы: что произошло в Кабардино-Балкарии.

- Президент Вьетнама умер от редкого вируса.

- Будет ли украино-венгерская война?

- Лавров: США и Европа вмешиваются в дела Македонии, агитируя за переименование страны.

Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России

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