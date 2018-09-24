В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР
Главные темы:
- День рождения жевательной резинки.
- Национальный день комиксов США.
- В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР.
- В конце октября в США поступит книга «Полное разоблачение», написанная американской порноактрисой Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд).
- Порностудия предложила Илону Маску 115 000 фунтов за камео в тематическом фильме для взрослых.
- Выставочный образец Tesla угнали с помощью смартфона.
- Во Флориде мужчина на тракторе преследовал соседа.
- Персонажи детской телепередачи "Улица Сезам" Влас и Еник оказались гей-парой.
- Звезда “Секса в большом городе” проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
- Автора детектива “Неправильный муж” и эссэ “Как убить супруга” обвиняют… в убийстве мужа.
В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР