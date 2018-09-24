2018-09-24T14:08:00+03:00
Не валяй дурака, Америка

В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР

Рассказываем, чем живет Америка. Правда и ничего, кроме правды!
Мария БЕРКАлександр МАЛЬКЕВИЧ
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Рассказываем, чем живет Америка. Правда и ничего, кроме правды!Рассказываем, чем живет Америка. Правда и ничего, кроме правды!
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Главные темы:

- День рождения жевательной резинки.

- Национальный день комиксов США.

- В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР.

- В конце октября в США поступит книга «Полное разоблачение», написанная американской порноактрисой Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд).

- Порностудия предложила Илону Маску 115 000 фунтов за камео в тематическом фильме для взрослых.

- Выставочный образец Tesla угнали с помощью смартфона.

- Во Флориде мужчина на тракторе преследовал соседа.

- Персонажи детской телепередачи "Улица Сезам" Влас и Еник оказались гей-парой.

- Звезда “Секса в большом городе” проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

- Автора детектива “Неправильный муж” и эссэ “Как убить супруга” обвиняют… в убийстве мужа.

В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР

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