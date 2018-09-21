Том Харди показал москвичам внутреннего монстра

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-21T20:00:10+03:00

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Веном - это черный злой липкий полужидкий инопланетянин, симбионт (он все время вступает в симбиоз с другими организмами, предпочтительно людьми). Уже 30 лет он блистает на страницах комиксов Marvel; в 2007-м появлялся на экране в «Человеке-пауке-3», где соединялся с героем Тоби Магуайера, уводя его с дороги добра в сторону всяческих бесчинств. Только звон церковных колоколов смог изгнать бесообразного Венома из тела Питера Паркера.

Новый марвеловский фильм посвящен Веному целиком. На этот раз, похоже, от него так просто не избавиться: проклятый инопланетянин заселяется в репортера Эдди Брока. Эдди в этом раскладе скорее тварь дрожащая, а Веном - тварь антисоциальная и очень бодрая, уверенная, что имеет право делать все, что захочет - например, нарушать правила дорожного движения и заживо есть людей. Кажется, журналисту и чудовищу придется как-то договариваться.

Знаменитый актер впервые прибыл в российскую столицуФото: Михаил ФРОЛОВ

Эдди Брока играет Том Харди, который впервые обратил на себя внимание широких слоев населения в «Начале» Кристофера Нолана, и за следующие восемь лет стал одним из самых известных актеров на планете. Он прилетел в Москву, чтобы представить «Венома» фанатам. В кинотеатре «Иллюзион» он встретился с ними и посмотрел фрагменты из картины, которая выйдет в наш прокат 4 октября. Еще спустился на станцию метро «Площадь революции» и потрогал за нос бронзовую овчарку. На следующий день провел фотоколл в парке «Зарядье» и дал небольшую пресс-конференцию.

Перед ней была еще «панельная дискуссия»; ее в конференц-зале гостиницы «Националь» проводил телеведущий Артем Королев. Дискутировали по следующим вопросам: «Это первый ваш приезд в Москву?» («первый, очень жаль, что так мало времени»), «Что вы успели посмотреть?» (тут выяснилось, что Харди в парке «Зарядье» не только позировал фотографам, на и осмотрел знаменитый «мост для селфи», а также ледяную пещеру), «Можете рассказать о Веноме?» («какая-то часть в людях все время говорит нам: «Сделай то, сделай это» - но люди вынуждены подчиняться правилам социума, а Веном творит, что хочет, как пожелает, так и сделает»)…

Всеобщее оживление вызвала черная армейская шапка со звездой, которую Харди подарили перед входом в ледяную пещеру, чтоб не отморозил уши. А еще фанаты прямо в ходе пресс-конференции подарили ему матрешку. Похоже, в ней содержался Веном, но Том так и не смог ее открыть.

Актер пришел на фотоколл в парк «Зарядье»Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Том Харди родился 15 сентября 1977 года в Лондоне. В юности учился в театральной школе, в кино дебютировал в 2001 году, сыграв небольшую роль в «Черном ястребе» Ридли Скотта. После успеха в криминальной драме «Бронсон» (2008) и «Начале» (2010) стал очень востребован как на родине, так и в Голливуде. Снимался в фильмах «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Шпион, выйди вон!», «Значит, война», «Самый пьяный округ в мире», «Безумный Макс: дорога ярости», «Выживший» (за последний фильм, где его партнером был Леонардо ДиКаприо, был номинирован на «Оскара»). Следующий его фильм - «Спартак», где он играет гангстера Аль Капоне, - выйдет в России в апреле 2019-го.

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