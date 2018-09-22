2018-09-21T20:58:54+03:00
Телевизор

Продюсер «Битвы экстрасенсов»: Мантии были в крови, и кандидаты на шоу сдали их в химчистку

Самый сомнительный, но весьма популярный проект начинает 19-й сезон
Инна ФЕДОТОВА
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Марат Башаров ведет проект 9 лет. Первым ведущим был Михаил Пореченков. Фото: Канал ТНТМарат Башаров ведет проект 9 лет. Первым ведущим был Михаил Пореченков. Фото: Канал ТНТ
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Странные люди в необычной одежде и с туманным взглядом загадочно водят руками перед экраном уже 11 лет. И это так нравится публике и дает такие рейтинги, что стартует уже 19-й сезон шоу. Все это время участников отбирает продюсер «Битвы» Мария Шайкевич.

- Вы отсматриваете тысячи людей, которые считают, что обладают даром ясновидения. В этом году каких магов нам покажут?

- В прошлом сезоне проекта впервые в финал попала пара экстрасенсов - Жан и Дана Алибековы. Видимо, пример брата с сестрой оказался заразителен. В этом году на кастинге были замечены около двух десятков самых разных пар экстрасенсов. Больше всего запомнились троюродные братья-колдуны, которые на кастинге появились в простой гражданской одежде, заявив, что мантии после кровавого ритуала жертвоприношения они сдали в химчистку. Были колоритные язычники - муж с женой, которые, чтобы настроиться, пили шампанское из ритуальной чаши-черепа. Запомнились астральные сестры, родные братья-двойняшки, женщина-экстрасенс с двоюродной тетей. Пары - это тренд сезона.

- Многие говорят, что экстрасенсы - это просто хорошие психологи. А приходят профессиональные психологи на кастинг?

- Действительно, в этот раз на кастинг пришло довольно много людей с психологическим образованием. Некоторые решили развить свою интуицию, углубились в модную сейчас эзотерику и магию и поняли, что они не хуже экстрасенсов. Другие, наоборот, попытались проходить тесты «Битвы» исключительно с помощью психологии. Открою секрет: один из таких психологов принял участие в испытаниях «Ширма» и «Багажник». И понял, что совсем не конкурент экстрасенсам, у него ничего не получается. «Каждый должен заниматься своим делом», - решил психолог, а по совместительству телеведущий. Теперь он просит продюсеров дать ему возможность быть наблюдателем дальнейших испытаний, поскольку ему очень интересно все происходящее изнутри.

Продюсер Мария Шайкевич 11 лет отбирает экстрасенсов в проект. Фото: Канал ТНТ

Продюсер Мария Шайкевич 11 лет отбирает экстрасенсов в проект. Фото: Канал ТНТ

- Странно задавать вам этот вопрос, но: было на съемках что-то из ряда вон выходящее?

- Ну... Зрители-скептики в этот раз решили установить свои правила испытания «Поиск человека в багажнике». Один разъяренный экстрасенс во время испытания чуть не ворвался в аппаратную, где находились организаторы проекта, для разборок. К счастью, все обошлось. Был один экстрасенс, который реально «ест землю», чтобы пройти испытание. Но самое интересное, что на проект в этом сезоне пришел бывший следователь.

- Справился?

- Увидите.

ТНТ. «Битва экстрасенсов». 22 сентября, 19.00.

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