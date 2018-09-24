«Движение» вверх

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-24T17:12:38+03:00

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С шестой редакции фестиваль «Движение» (президент - Артем Михалков, генеральный продюсер - Полина Зуева) меняет свою весеннюю прописку на осеннюю - это открыло нам новые возможности, но предъявило и новые вызовы. «Движение» теперь практически закрывает российский киногод, и надо обладать немалой уверенностью в своих силах, чтобы пропустить вперед себя все значительные отечественные кинофестивали и при этом получить именно те картины, которые мы считаем соответствующими названию фестиваля, отвечающими его основной миссии.

Переезд во времени - не единственное новшество этого года. Как известно, для того чтобы остаться на месте, нужно бежать. Пять лет назад мы первыми начали упорно внедрять формат телесериала в контекст отечественного кино. Это направление оказалось настолько плодотворным, что нашу идею стали копировать. Для того, чтобы оставить за собой лидерство, мы решили сделать нашу постоянную секцию «Движение. Навстречу» конкурсной и очень горды тем, что ведущие телепроизводители, телеканалы и режиссеры предоставили нам свои картины для премьерного показа. Среди фильмов-участников нового конкурса - пилоты сериалов «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова, «4:59» Ангелины Никоновой, «Инкубатор» Кати Шагаловой, «Мертвое озеро» Романа Прыгунова, «Обычная женщина» Бориса Хлебникова, «Секретарша» Резо Гигинеишвили. При этом телесериал традиционно принимает участие и в нашем основном конкурсе, подчеркивая условность деления на форматы и жанры: «Звоните ДиКаприо!» дебют Жоры Крыжовникова на ТВ - не просто очень смешная комедия, а настоящее современное кино, пусть и снятое для «малого экрана».

Кадр из фильма «Своя республика».

Рядом с фильмом Крыжовникова в главном конкурсе - российская премьера этнической драмы Елизаветы Стишовой «Сулейман гора», объездившая полмира от Торонто до Карловых Вар; молодежная черная комедия «Место!» Андрея Вальдберга; поэтическая драма «Нариман и его братья» Лизы Болычевой; документальный фильм о бойцах подразделения легендарного батальона «Восток» на Донбассе «Своя республика» Алены Полуниной; лирическая драма «Без меня» известного актера Кирилла Плетнева и трагикомедия «Юморист» знаменитого писателя и сценариста Михаила Идова, дебютировавшего в кинорежиссуре.

Кадр из фильма «Сулейман гора».

Количество предлагаемых нам фильмов увеличилось пропорционально увеличению времени на их отбор. Но количественный рост производства независимого кино в стране, увы, пока не привел к росту качественному, поэтому фильмов в программе в этом году не больше, чем было раньше. «Движение» продолжает оставаться кураторским фестивалем-бутиком, где каждое платье эксклюзивно и современно, каждое сшито на особый лад. Мы традиционно обходимся без балласта - не перегружая основной конкурс, мы рассчитываем на внимание зрителей к трем остальным конкурсам, в которых тоже немало настоящих жемчужин.