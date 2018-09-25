Семь аргументов, которые убедят вас отложить все дела и спать 8 часов в сутки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T01:26:45+03:00

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«Сарвашрешт Гупта проходил стажировку в качестве финансового аналитика в отделении Goldman Sachs в Сан-Франциско. Он уволился менее чем через год, не выдержав 100-часовой рабочей недели. Однако вскоре вернулся. Через неделю он позвонил своему отцу в 2:40 и сказал, что не спал уже двое суток подряд, к утру нужно закончить презентацию. Несколькими часами позже его нашли на улице мертвым — Сарвашрешт выпрыгнул из окна высотного дома, в котором жил».

Так начинается книга одной из самых влиятельных женщин США, основателя компании The Huffington Post Арианны Хаффингтон «Революция сна: как менять свою жизнь ночь за ночью». Автор утверждает, что сохранение баланса между работой и личной жизнью, соблюдение режима дня, нормальный сон является залогом поддержания работоспособности. Однако у большинства из нас всегда находятся куда более важные дела, жалко «терять часы жизни» на сон или попросту не хватает силы воли оторваться от планшета-смартфона в пользу подушки. Как в конце концов заставить себя отложить все хлопоты — ведь польза от всех них, как правило, несравненно меньше того вреда, который может причинить регулярный недосып? Мы изучили самые впечатляющие исследования и сформулировали аргументы, которые помогут вам убедить самого себя: нет ничего важнее здорового сна и — начать действовать, то есть пораньше ложиться спать несмотря ни на что.

1. ЧИСТКА МОЗГА

Во время сна клетки нашего головного мозга очищаются от различных токсинов и продуктов обмена. Ученые обнаружили, что именно в процессе сна спинномозговая жидкость вымывает эти отходы в кровеносную систему, что предотвращает развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

В то же время недосып повышает риск развития старческого слабоумия. Поскольку в головном мозге начинает собираться белок бета-амилоид, при его скоплении образуются амилоидные бляшки, и нарушаются связи между нейронами. Это подтвердило исследование, проведенное американскими учеными: у здоровых добровольцев наблюдалось накопление бета-амилоида в головном мозге всего после одной ночи без сна.

Кстати, при нарушении связей между нейронами из-за амилоидных бляшек ухудшается память и снижается концентрация внимания. То есть падают и работоспособность, и способности учиться — у вас еще не отбило желание смотреть любимый сериал до 2 часов ночи?!

Книга Арианны Хаффингтон.Фото: Twitter.com

2. ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Именно ночью повышается выработка гормона соматотропина, ответственного за рост и деление клеток, регенерацию и восстановление тканей. Поэтому правильно говорят, что во время сна мы растем. Гормон роста регулирует обмен веществ, рост мышечной ткани, водный баланс кожи, обновление тканей. Сейчас к инъекциям соматотропина прибегают некоторые специалисты в области косметологии для сохранения молодости кожи. Но искусственное добавление гормона может быть чревато серьезными побочными эффектами. А самым лучшим естественным омолаживающим эффектом обладает только полноценный сон, подчеркивают эксперты по антивозрастной медицине.

3. ЩИТ ПРОТИВ РАКА

С наступлением темного времени суток повышается выработка еще одного гормона - мелатонина, ответственного за сон, заторможенность реакций и вялость. Мелатонин способствует укреплению иммунной системы. Но самое важное, что этот гормон предотвращает образование и размножение раковых клеток, снижает кровоснабжение опухолей.

Противораковые свойства мелатонина были доказаны в целом ряде исследований. Выяснилось, что он обладает онкостатическим действием (т.е. снижает рост раковых клеток) и, таким образом, снижает риск развития раковых заболеваний, роста опухоли и образования метастазов. Анализ исследований, проведенный датскими учеными, подтвердил способность полноценного сна не только снижать побочные эффекты химиотерапии, но и уменьшать количество раковых клеток. Согласно данным, опубликованным в международном научно-медицинском журнале Journal of the Danish Medical Association, прием мелатонина в течение 1 года повышал показатели выживаемости онкологических пациентов в 2 раза (с 28% до 52%). Защитные свойства мелатонина были доказаны в отношении рака молочной железы, рака яичников, рака предстательной железы и других видов опухолей.

Однако, если вечером вы не можете оторваться от экрана гаджетов, то свет, исходящий от этих устройств, снижает выработку мелатонина и нарушает процесс нормального отхода ко сну. Поток информации, постоянная связь тоже не дают успокоиться и нормально уснуть.

4. ПОДДЕРЖКА ИНТЕЛЛЕКТА

Одна из проблем, связанных с недосыпанием – ослабление когнитивных, то есть мыслительных, интеллектуальных функций, что приводит, в том числе, к снижению работоспособности. Получается замкнутый круг: мы жертвуем сном в пользу работы, не давая себе отчет в том, что недосыпание снижает производительность труда. Недосып является причиной регулярных опозданий, прогулов и несобранности на работе, подчеркивают специалисты.

Возможно именно правильный сон помогает оставаться Арианне неотразимой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ

Отрицательное влияние недосыпания на психическое здоровье доказано во многих исследованиях. Недостаточное количество сна может приводить к снижению стрессоустойчивости, тревожности, депрессивным расстройствам и даже паранойе. Английские исследователи наблюдали за поведением 3700 студентов, страдавших бессонницей. Участники эксперимента были разделены на две группы. Одной назначили курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, а другая оставалась без лечения. Через 10 недель у студентов, получавших терапию, частота случаев бессонницы снизилась в 2 раза, а показатели депрессии и тревожности сократились в 4 - 5 раз.

6. УКРЕПЛЕНИЕ МУЖСКОЙ СИЛЫ

Внимание: регулярный недосып снижает уровень половых гормонов, в том числе тестостерона, отвечающего за либидо, в особенности - у мужчин, предупреждают эксперты. Яркое подтверждение было получено в ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Journal of American Medical Association (JAMA). У молодых мужчин, которые спали не более 5 часов в сутки в течение одной недели, уровень тестостерона снизился на 15% - именно в такой степени этот показатель падает обычно при старении организма в течение 10 — 15 лет.

7. ЗАЩИТА ОТ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

Хоть недосыпание и не убивает напрямую, оно повышает риск смертности и заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом и ожирением. Профессор Франческо Капуччио из Университета медицинской школы Уорвика (Великобритания) объясняет: «Если вы спите менее 6 часов в сутки и страдаете от бессонницы, то риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у вас повышается на 48% ,и на 15% - риск смерти от инсульта». Ученый и его коллега доктор Мишель Миллер являются авторами крупной исследовательской программы, посвященной влиянию качества и продолжительности сна на развитие заболеваний и смертности. В программе приняли участие в общей сложности 470 000 человек из 8 стран, включая Японию, США, Швецию и Великобританию. Период наблюдения за участниками составил от 8 до 25 лет. Результаты исследования были неутешительны. Хроническое недосыпание способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти.

В результате хронического недосыпания организм производит гормоны и химические вещества, которые повышают риск развития заболеваний сердца и сосудов, поясняет доктор Миллер: «В качестве примера можно привести повышение артериального давления и уровня холестерина, что приводит к развитию артериальной гипертонии, сахарного диабета и ожирения». Однако профессор Капуччио предупреждает, что и слишком длительный сон (непрерывно более 9 часов) также вреден и может быть признаком серьезных заболеваний. «7 - 8 часовой ночной сон лучше всего защищает ваше здоровье, снижая риск развития хронических заболеваний», - отмечает исследователь.

КОММЕНТАРИЙ СОМНОЛОГА

Мы попросили прокомментировать научные данные руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, эксперта Европейского общества исследователей сна, кандидата медицинских наук Александра Калинкина.

- Если раньше бизнес-сообщество пропагандировало трудоголизм и работу во внеурочное время, то сейчас эта точка зрения пересмотрена. Признано, что недосыпание снижает работоспособность, влияет на личную жизнь, разрушает семьи. Известно, что уменьшение продолжительности сна всего на 1 час от нормы нарушает нормальную функцию генома человека, что является причиной развития различного рода заболеваний, вплоть до онкологических. Сон – это жизненно важная, витальная функция организма. Нарушению сна способствуют увлечения социальными сетями, свет, исходящий от мобильных устройств, экранов компьютеров и тд. Во многих мегаполисах средняя продолжительность сна снизилась до 6 ч в сутки. Известно, что такое снижение сна негативно сказывается, в том числе, и на экономических показателях. Так, согласно расчетам инсомния (нарушение сна, бессонница) приводит к снижению ВВП на 1%, а это очень и очень внушительные цифры.