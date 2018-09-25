Ульяновский автозавод официально представил обновленную версию внедорожника УАЗ "Патриот"
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо!
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо!
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Главные темы:
- Запущен сервис для проверки реального пробега подержанного авто.
- Ульяновский автозавод официально представил обновленную версию внедорожника УАЗ "Патриот", получившую немало отличий от предыдущего поколения модели.
Ульяновский автозавод официально представил обновленную версию внедорожника УАЗ "Патриот"
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