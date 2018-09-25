2018-09-25T13:13:48+03:00
Дави на газ

Ульяновский автозавод официально представил обновленную версию внедорожника УАЗ "Патриот"

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо!
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо!Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо!
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Главные темы:

- Запущен сервис для проверки реального пробега подержанного авто.

- Ульяновский автозавод официально представил обновленную версию внедорожника УАЗ "Патриот", получившую немало отличий от предыдущего поколения модели.

Ульяновский автозавод официально представил обновленную версию внедорожника УАЗ "Патриот"

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