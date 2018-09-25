2018-09-25T21:14:01+03:00
Простыми словами

"Одноклассник" Боширова вышел на связь с “Комсомолкой”. Он не менее таинственный, чем сами “отравители Скрипалей”

Андрей и Юлия Норкины обсуждают телефонный звонок "одноклассника" Боширова, полученную ноту о непродлении договора о дружбе с Украиной и предложение депутата Заксобрания Ленинградской области законодательно разрешить читать смски супругов
Андрей НОРКИНЮлия НОРКИНААлексей ИВАНОВ
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"Одноклассник" Боширова вышел на связь с “Комсомолкой”. Он не менее таинственный, чем сами “отравители Скрипалей”"Одноклассник" Боширова вышел на связь с “Комсомолкой”. Он не менее таинственный, чем сами “отравители Скрипалей”
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"Одноклассник" Боширова вышел на связь с “Комсомолкой”. Он не менее таинственный, чем сами “отравители Скрипалей”

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