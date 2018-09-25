В Санкт-Петербурге прошел крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

СЕГОДНЯ 19:13 2018-09-25T19:30:45+03:00

Это был самый интересный Baltic Weekend за последние 18 лет

В нем приняли участие представители более чем 500 экспертов и представителей компаний России и стран ЕС

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За последние годы Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend стал крупнейшей площадкой для обсуждения медиасобытий и новых технологий. 20 и 21 сентября он прошел уже в 18-й раз. На форум в Санкт-Петербурге приехали более 500 гостей - представители ведущих компаний отрасли, эксперты.

- Это был самый интересный Baltic Weekend за последние 18 лет, - считает Андрей Баранников, генеральный директор агентства SPN Communications, которое выступает главным организатором форума. - На форуме были затронуты все темы, связанные с развитием медиа, социальных сетей, искусственного интеллекта. Профессионалы говорили о том, как мы сейчас должны учиться правильно распознавать «фэйки», если они появляются в социальных сетях. Это было по-настоящему полезно, качественно и профессионально.

Baltic Weekend стал крупнейшей площадкой для обсуждения медиасобытий и новых технологийФото: предоставлено пресс-службой

На форум были приглашены спикеры, которые рассказывали об основных тенденциях в области коммуникаций. Основатель студии «История Будущего» Карен Шаинян на примере документального сериала для смартфонов 1968.DIGITAL рассказывал, как можно «упаковывать» и продавать историю с помощью новых digital-форматов. Этот документальный проект, к слову, хороший пример, как просветительский контент, смонтированный в небольшие развлекательные ролики получает в соцсетях сотни тысяч просмотров. В течение двух дней состоялось несколько круглых столов, обсуждений. В качестве спикеров выступили PR-директор Aviasales Янис Дзенис, директор по связям с общественностью The Walt Disney Company Елена Литовченко, создатель веб-сериала «Дикий Digital» Виктор Кравченко и многие другие.

На форум были приглашены спикеры, которые рассказывали об основных тенденциях в области коммуникацийФото: предоставлено пресс-службой

При этом одним из самых главных событий Baltic Weekend называют выступление директора Департамента информации и печати российского МИД Марии Захаровой. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ говорила на форуме о новых технологиях манипуляции и перспективах ограничения свободного общения в интернете.

В Санкт-Петербурге прошел крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic WeekendФото: предоставлено пресс-службой

- Манипуляция такая тонкая, такая высокотехнологичная, которая не снилась никому - Оруэллу тем более, - рассказала Захарова. - Не нужно подавлять инакомыслие, потому что его можно формировать и моделировать ваше сознание, избавляясь таким образом даже не от инакомыслия, а от «мыслия».

Участники форума говорили об искусственном интеллекте, социальном бизнесе, моде (которая формирует успех бренда), эффективности PR-специалистов, работающих на аутсорсинге (то есть удаленно). Еще одна большая тема - монетизация мемов. Круглый стол «МММ - мы в мире мемов» стал едва ли не самым жарким. По этой теме схлестнулись сразу несколько спикеров. Эксперты пытались объяснить природу появления мемов (популярных картинок, фраз, персонажей) - можно ли предсказать успех и длительность его жизни в Сети, каким образом этот успех можно монетизировать...

- Если мем не превращен в деньги - это бездарный мем, - уверен эксперт по стратегическим коммуникациям и российский писатель Александр Цыпкин. - Сейчас такое время, что все можно превращать в деньги.

При этом большинство экспертов сошлись во мнении, что мемы создает интернет-сообщество, а не какие-то отдельные авторы. Если нет обратной от аудитории, искусственная раскрутка мема не принесет никаких результатов.

Стоит отметить, что в рамках форума Baltic Weekend прошла традиционная церемония награждения международной премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PR Awards. 20 сентября в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа свои призы получили новые лауреаты. Директор по корпоративным коммуникациям компании «ИНВИТРО» Антон Буланов был назван лучшим PR-специалистом года. В номинации «Студенческий PR-проект» победила команда Университета ИТМО с проектом «Profilaktika.Media». А представитель МИД РФ Мария Захарова получила PROBA Award for Lifetime Achievement - за неоценимый вклад в развитие отрасли.