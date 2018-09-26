Итоги летнего чеса: Популярные артисты не собрали ни одного аншлага из-за собственной жадности

СЕГОДНЯ 01:38 2018-09-26T01:51:30+03:00

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Мы обычно подводим итоги летних гастролей сразу после того, как заканчиваеся сезон. Но в этом году прокатчики и артисты мялись, тормозили, все никак не могли рассказать нам, как же прошли их выступления по городам и курортам Черноморского побережья. Ситуация выглядела странной, ведь соцсети ударников летних концертов были заполнены победными видео: у всех полные залы, старушки и дети несут цветы, женщины танцуют в проходах, мужчины аплодируют на местах. Но оказалось, что нынешний сезон прошел совсем не радужно - ни один из наших артистов не собрал на концерте аншлаг. Даже самые крутые. Про это тихо перешептываются и сами гастролеры, и организаторы выступлений. «Комсомолка» попыталась понять, почему же впервые за многие годы летний сезон провалился.

ПЕРЕКОРМ: НА ОБЕД - БАСТА, НА УЖИН - ГАГАРИНА

В нынешнем году на юга подались даже те артисты, кто традиционно игнорировал летний чес, предпочитая летом взять каникулы: отдохнуть и накопить новый материал к большим стационарным концертам и грядущим новогодним корпоративам, которые, как известно, могут потом и год кормить. Поэтому от афиш у отдыхающих пестрело в глазах. Каждый день - то Баста, то Елка, то «Ария», то Дима Билан, то Полина Гагарина... Один не успел собрать аппаратуру и уехать, на его место уже заезжает другой. У отдыхающих кружилась голова от широты выбора.

- У людей нет такого количества денег, чтобы посетить все концерты - они уже потратились на поездку, жилье, питание, - разводит руками Олег Семенов, организовавший в этом году несколько концертов нашим звездам. - А на концерты ходить - дополнительные расходы, особенно если семьей из двух-трех человек. Придется отдать около 10 тысяч рублей за неплохие места на любимого артиста. А если таких концертов сразу несколько подряд, то культ­походы становятся солидным куском курортного бюджета.

Вот и получилось, что сами выступающие устроили жесткую войну за деньги курортников. Никто не спорит, что конкуренция - это нормально и у зрителей должен быть выбор. Но как часто в обычной жизни вы ходите на концерты десять дней подряд? Даже в отпуске такую нагрузку не потянуть, ведь нужно не только купить билеты, но и быть в форме: нарядиться, сделать прическу. И, если бы охотников за курортными бюджетами было меньше, то и зрителей на их концертах было бы значительно больше.

Поэтому тех, кто реально заработал, можно пересчитать по пальцам. Аншлаг был только в первый заезд Григория Лепса. Неплохо шли дела у Светланы Лободы, Димы Билана и Ольги Бузовой. Другие топовые артисты, по словам организаторов концертов, не собрали залы. Даже «Ленинград» не собрал. В Сочи совершенно провалилась Полина Гагарина, плохо прошло шоу «Песни», проданных билетов было мало у Аниты Цой.

Удачнее всех прокатился с концертами по Черноморскому побережью 56-летний Григорий Лепс - «Рюмка водки» по-прежнему в цене у курортников.Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАСХОДЫ ВАШИ - ДЕНЬГИ НАШИ

- Как только начинаются изменения по курсу рубля, люди начинают держать деньги и смотреть, что же будет дальше. Артисты же этого совершенно не понимают - они живут в отрыве от народа, - считает промоутер Марина Смирнова, которая давно варится в черноморском концертном бизнесе.

По словам устроителей концертов, артисты еще не понимают, что их заработки висят на волоске, и продолжают выкручивать прокатчикам руки из-за воды не той температуры в отеле или высоты потолков в номере.

- Наши исполнители избалованы корпоративами, куда их заказывают обеспеченные люди и платят любой гонорар, - продолжает Марина Смирнова. - А когда дело касается обычных кассовых концертов, артисты перестают видеть реальность. Они начинают объявлять ставки чуть ли не как за корпоративные выступления или просить гонорар в валюте, как только рубль начинает падать. А это тут же сказывается на цене билета. Все хотят возить на гастроли дорогие экраны с крутыми звуковыми и световыми установками для шоу, из-за чего траты на привоз артиста невероятно растут. Раньше технический райдер (свет, звук и прочая аппаратура. - Ред.), который стоил 150 тысяч рублей, считался безумно дорогим. Теперь они стоят 300 - 400 тысяч, соответственно общая смета на организацию концерта вырастает, а значит, снова поднимается цена на билеты. И все меньше людей смогут позволить себе поход на выступление даже любимого артиста.

В нынешнем году устроители концертов столкнулись с неожиданным явлением - культпоходом к стенам концертных залов.

- В Анапе, в Сочи у концертных залов есть открытые площадки (летние кафе), на которых собирается людей чуть ли не больше, чем в зале. Народ приходит не посмотреть, а послушать, так как звук выступления туда отлично долетает.

После удачного выступления на «Евровидении» популярность и гонорары 31-летней Полины Гагариной резко выросли, но, видимо, эффект от ее европейского триумфа уже не так сильно влияет на зрителей, поэтому на летних гастролях ее выступления не имели успеха.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРИВЕТ ХАЛЯВЩИКАМ!

А как же Инстаграм-аншлаги - в соцсетях у звезд залы полны под завязку? Оказалось, что это еще одна неприятная для рынка особенность - целый ряд артистов стали практиковать фальшивую популярность. Артисты требуют от организаторов заполнять зал, чтобы потом красиво в своих социальных сетях выставить видео, любовно снятые их помощниками, мол, смотрите, от зрителей нет отбоя.

Не распроданные билеты иногда раздавали бесплатно - по санаториям, домам отдыха и прочим здравницам. И настолько развратили зрителей, что народ перестал покупать билеты. А зачем? Если на одного артиста позвали беслатно, то и на другого наверняка пригласят. Например, на концерты Ани Лорак и Сергея Лазарева стояла очередь халявщиков, которые хотели после открытия дверей, по уже сложившейся с другими певцами традиции, пройти без билетов. По словам организаторов гастролей, артисты, которые раздают билеты бесплатно, убивают индустрию просто ради эффектной картинки в соцсети.

Многие прокатчики уже отказываются от организации концертов даже топ-звезд, так как они не уверены, что в состоянии справиться с запросами певцов и хоть что-то заработать. Понятно, что артисты хотят удивлять зрителя и показывать шоу на достойном уровне. Но высокие гонорары и серьезные технические райдеры оборачиваются непомерной стоимостью билетов. Единственный выход для звезд - снижать гонорары, иначе «холодное» лето 2018-го станет гастрольной тенденцией.