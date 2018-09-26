45-летняя Гвинет Пэлтроу назначила дату свадьбы

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-26T09:39:29+03:00

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Гвинет Пэлтроу наконец-то определилась с датой свадьбы: 45-летняя голливудская звезда пойдет под венец со своим бойфрендом, продюсером Брэдом Фэлчаком, в ближайший уик-энд. Церемония состоится в принадлежащем актрисе поместье в Хэмптонсе – респектабельном пригороде Нью-Йорка. Торжество продлится два дня, для гостей молодожены придумали различные развлечения, включая турнир по гольфу и коктейльные вечеринки.

В апреле этого года Брэд и Гвинет уже устроили секретную вечеринку с большим количеством голливудских знаменитостей – все тогда подумали, что пара тайно поженилась. Однако жених и невеста просто грандиозно отметили помолвку, пригласив 200 гостей. О том, что она еще не замужем, прессе сообщила сама Пэлтроу, добавив, что волнуется как 20-летняя девочка перед своей первой свадьбой. Несмотря на то, что в прошлом у актрисы были гражданские браки, ни один из ее прежних избранников так и не довел Гвинет до алтаря.

45-летняя голливудская звезда пойдет под венец со своим бойфрендом, продюсером Брэдом Фэлчаком.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

46-летний Фэлчак – фигура в Голливуде более чем известная: он продюсер и сценарист популярного сериала «Американская история ужасов». Пэлтроу и Фэлчак сдружились, когда работали вместе на съемках сериала «Хор» в 2014 году. Но по-настоящему их роман разгорелся в сентябре 2015 года.

- Они оба знали, что это произойдет, - рассказал источник из окружения о будущей свадьбе пары изданию US Weekly, - Но для них это не имело особого значения. Они и так счастливы, к тому же у обоих перед этим были долгие браки. Они не спешили.

Ранее Гвинет была замужем за музыкантом Крисом Мартином, фронтменом группы «Coldplay», с которым она прожила 11 лет. Экс-супруги воспитывают двоих детей — 13-летнюю Эппл и 11-летнего Мозеса. Фэлчак был женат на телепродюсере Сюзанне Фэлчак. У них также есть двое детей-подростков — Изабелла и Броди.

Гвинет и Брэд со своими детьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин долгое время пытались сохранить свой брак. Ходили к семейному консультанту, старались проводить время вместе, но это не помогло: пара разошлась в июле 2016 года. После расставания Мартину приписывали романы со многими голливудскими красавицами, от Шарлиз Терон до Дженнифер Лоуренс. Сейчас он встречается со звездой «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон.

До Криса Мартина у Гвинет был громкий роман с Брэдом Питтом – они встречались с 1995 по 1997 годы.

- Муж любит повторять: я женился на девушке Брэда Питта, - рассказала как-то актриса в одном из интервью (в то время Гвинет еще была замужем за Крисом).

Брэд и Гвинет были вместе почти три года, из них четыре месяца пара была официально помолвлена. Питт и Пэлтроу сошлись на съемках триллера Дэвида Финчера «Семь», в котором они сыграли супружескую пару.

Гвинет признается, что волнуется перед свадьбой как девочка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я была безумно влюблена в Брэда, но все рухнуло по моей вине. Я была юной и неопытной. Я жалею о многих решениях и поступках своей молодости, но Брэд определенно был слишком хорош для меня! Теперь мы общаемся как друзья, хотя видимся очень редко, - рассказала недавно Гвинет в интервью ведущему Говарду Стерну.

После Питта Гвинет начала встречаться с Беном Аффлеком – их отношения продлились три года.