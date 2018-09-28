На Ставрополье выросло число заявок в программу местных инициатив

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T11:01:18+03:00

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Экспертное сообщество Всемирного банка на Московском финансовом форуме дало высокую оценку деятельности министерству финансов Ставропольского края. Региональное ведомство завоевало победу среди финансовых органов субъектов РФ в конкурсе «Лучшая практика развития инициативного бюджетирования».

ИДЕЯ КАК ЭФФЕКТ

Нужно сказать, что инициативное бюджетирование развивается на Ставрополье с 2006 года. Край стал первым субъектом РФ, где начала внедряться поддержка местных инициатив. За это время по соответствующей программе было реализовано 592 проекта, в том числе 174 - только в 2018-м. Наиболее востребованные направления реализации проектов - культура, благоустройство, физическая культура и дорожная деятельность. Примечательно, что в сентябре в крае побывал эксперт Всемирного банка, профессор Ив Кабанн, специально приезжавший для изучения опыта региона в сфере инициативного бюджетирования. На встрече с ним губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что главная особенность программы - прямое участие жителей муниципальных образований в предложении инициатив:

- Возможность реализовать идею и воплотить ее в виде конкретного объекта дает положительный социальный и экономический эффект. А самое главное, вселяет в людей уверенность, что их мнение будет услышано и выполнено. Кроме того, поддержка местных инициатив - это инструмент любого главы, желающего серьезно работать для своей территории.

НЕ ТОЛЬКО ТЕОРИЯ

Эксперимент на Ставрополье начался как дополнительная форма поддержки социально-экономического развития территорий. Участником сначала был лишь один муниципальный район - Арзгирский. А через год в программе участвовали уже и его соседи - всего 7 территорий на востоке края.

Доказав свою эффективность, в 2017-м программа местных инициатив по поручению Владимира Владимирова была распространена на все поселения Ставрополья. Соответственно увеличился ежегодный объем финансовой помощи муниципалитетам с 50 млн. до 200 млн. рублей. В текущем году в конкурсный отбор включились и городские округа. Причем общее число заявок достигло 256 (потенциальных было 399), но победителями стали 174 проекта. А бюджетное финансирование программы на 2018-й еще больше подтянулось и составило около 300 млн. рублей.

Ставропольцы с удовольствием делятся своим опытом: 3 года подряд совместно с Всемирным банком и Министерством финансов РФ проводят всероссийские семинары в Пятигорске и Кисловодске. Конечно, это не только теория, но и обязательно демонстрация конкретных проектов местных инициатив уже реализованных по программе. А в прошлом году отечественный опыт рассматривался в Уфе, на форуме стран БРИКС, где в повестке значилось инициативное бюджетирование. В числе четырех субъектов РФ свои наработки представлял и Ставропольский край.

МЕНТАЛИТЕТ НЕ ТОТ

В сентябре этого года Ив Кабанн и группа специалистов Всемирного банка осмотрели несколько площадок в Ставрополе и на родине региональных местных инициатив - в Арзгирском районе. Беседовали с жителями поселений и представителями бизнеса. Интересовались, а действительно ли нужно было соорудить именно этот объект и насколько он важен для людей, по доброй ли воле предприниматели участвуют в этой программе? По признанию представителей Всемирного банка, их удивило искреннее стремление граждан что-то сделать для своего общего дома - села, поселка или городской улицы. Настолько искреннее, что порой с трудом поддавалось пониманию, ведь ничего подобного в других странах просто не существует. Менталитет у нас не тот да традиции народные еще не утеряны.

Например, в одном из сел Андроповского района жители устроили праздник по поводу новой спортивной площадки на открытом воздухе. Награждали самых активных. Благодарственное письмо вручили и одному из селян. Но в тот момент все присутствовавшие замерли в почтительной тишине. Это была негласная дань уважения семье пожилого человека. Дело в том, что, когда проект только начинался, его взрослый сын обязался внести свой вклад: бесплатно на грузовичке доставлять материалы, увозить с объекта строительный мусор. Однако вскоре парень скоропостижно скончался. Отец, похоронив сына, выразил готовность выполнить обязательства своего ребенка:

- Это его желание, и я отношусь к нему с уважением.

Удивила гостей и мотивация участия бизнеса в проектах. Ведь, как правило, в зарубежных практиках это выгодно еще и экономически. У нас же хозяйствующие субъекты-благотворители не имеют налоговую выгоду. Просто они в этом селе или городе живут и трудятся, а благоприобретателями результатов проектов будут являться и их работники тоже. Вот в чем смысл.

НЕ ПРО ДЕНЬГИ

Смысл еще и в том, что программа местных инициатив - это проект не про деньги. Ведь что такое 300 млн. рублей в 100 млрд. рублей объема краевого бюджета? Немного. Тут важен другой эффект. Тот, о котором говорит губернатор Владимиров, - социальный. Это стимулирование инициативы граждан, диалог населения с властью, обратная связь: правительство не только слушает, но, главное, - слышит!

По словам заместителя председателя правительства Ставропольского края - министра финансов Ларисы Калинченко, в каждом проекте в среднем около 70% приходится на долю краевого бюджета, 20% - на долю местного и 10% - это участие бизнеса и населения. Проекты обычно реализуются в течение года, и люди видят, что жизнь реально меняется к лучшему. Еще один плюс - участвовать в конкурсе можно каждый год и каждый год становиться победителем. Есть такое село в том же Арзгирском районе, где с 2006 года столько уже понастроено (что поделать - часто побеждает)! Да это и не село уже в обычном понимании, а нечто другое - современный, продвинутый населенный пункт: дороги в асфальте, детские и игровые площадки, тротуары, благоустройство.

- Покрашенные забор и ворота, аккуратно скошенная трава у дома - это норма, - рассказывает Лариса Калинченко. - Когда общаешься с жителями, они объясняют, что по-другому у них уже не получается, поскольку порядок и красота в селе волей-неволей заставляют соответствовать определенному уровню. Наверное, именно это главный результат программы местных инициатив - качественно иной уровень сознания и другой облик Ставрополья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отдельной статьей

Эксперт Всемирного банка Ив Кабанн подчеркнул растущий международный интерес к опыту Ставропольского края в сфере инициативного бюджетирования:

- Мы подготовили сборник, в котором описаны практики инициативного бюджетирования в разных странах - пионерах в этой области. И опыт Ставрополья в сборнике отмечен отдельной статьей. Его можно показать другим на международном уровне.

По словам Ива Кабанна, изучение ставропольских практик будет продолжено.