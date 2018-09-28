"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта
Обсуждаем все главные телепроекты, сериалы и шоу в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»
"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта
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Главные темы:
- "Агент национальной безопасности": возвращение легендарного сериала про Леху Николаева
- Жених отказался от Бузовой ради двух миллионов
- "Битва экстрасенсов" открывает 19-й сезон. Рассадник мракобесия или образчик метамодернизма?
- "Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта
- Что посмотреть в выходные
"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта
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