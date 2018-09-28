2018-09-28T19:59:54+03:00
Глядя в телевизор

"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта

Обсуждаем все главные телепроекты, сериалы и шоу в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»
Сергей ЕФИМОВИнна ФЕДОТОВА
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"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта
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Главные темы:

- "Агент национальной безопасности": возвращение легендарного сериала про Леху Николаева

- Жених отказался от Бузовой ради двух миллионов

- "Битва экстрасенсов" открывает 19-й сезон. Рассадник мракобесия или образчик метамодернизма?

- "Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта

- Что посмотреть в выходные

"Голос. 60+": самые трогательные открытия проекта

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