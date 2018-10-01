2018-10-01T11:56:00+03:00
ПодЗарядка

Финансовые фобии: Почему мы боимся стать богатыми

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
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Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Вероникой Борисенковой и Сергеем КрасновымЕжедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. В Кургане судебные приставы потребовали у давно умершей женщины оплатить госпошлину в размере 200 рублей. В середине сентября родственники покойной Марии Митрофановны Слепневой получили письмо из Курганского отдела судебных приставов, в котором сообщалось, что в отношении 105-летней женщины было возбуждено исполнительное производство. По приговору суда женщина должна выплатить 200 рублей местной налоговой инспекции.

- Давайте обсудим! Финансовые фобии: Патологическая жадность и страх стать богатым. У каждого из нас есть свои личные страхи: кто-то боится воды, кто-то змей и пауков, кто-то - летать или находится в замкнутом пространстве, кто-то одиночества. Но мало кто может признаться даже самому себе, что он испытывает финансовые страхи, потому что уверен в том, что в этом смысле у него все более-менее под контролем или вообще в полном порядке.

Сегодня хотим поговорить, есть ли у вас такие проблемы, страхи… Разбогатеть или наоборот - остаться ни с чем.

- Обзор прессы.

- Богатые тоже плачут, или финансовые фобии наших чиновников. Депутат Ганзя пожаловалась на нехватку денег. Энтузиасты собрали ей круглую сумму.

- Дави на газ. Канадцы создали машину на случай апокалипсиса. В августе сегмент SUV занял рекордную в 2018 году долю на российском рынке. Топ-менеджер АВТОВАЗа назвал сроки начала продаж «заряженной» Vesta и кросс-версии Xray.

- Богатые тоже плачут, или финансовые фобии наших чиновников. Единовременную выплату 23 окладов замгубернатора Воронежской области Юрию Агибалову, которого освободили с должности врио, произвели на основании регионального закона, причем общая сумма была в несколько раз меньше озвученной в СМИ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Вот это кино! Кинообозреватель "КП" Стас Тыркин - про "Сердце мира", "Поиск", "Три дня с Роми Шнайдер".

- Оказалось, что аспирин вовсе не так полезен, как мы привыкли думать. Успеваем ли мы за развитием медицины?

- Коридоры власти. Путин побывал на гонках Формулы-1 в Сочи.

- Голы, очки, секунды.

Финансовые фобии: Почему мы боимся стать богатыми

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