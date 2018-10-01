2018-10-01T13:21:11+03:00
Не валяй дурака, Америка

Американским собакам предложат стать вегетарианцами, а в школах Техаса перестанут изучать Хилари Клинтон

Рассказываем, чем живут Штаты. Правду, правду и ничего, кроме правды!
Мария БЕРКАлександр МАЛЬКЕВИЧ
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Рассказываем, чем живут Штаты. Правду, правду и ничего, кроме правды!Рассказываем, чем живут Штаты. Правду, правду и ничего, кроме правды!
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Главные темы:

- Всемирный день вегетарианства. Американским собакам предложат стать вегетарианцами. Женщина украла и съела ветчины на 9 тысяч долларов. Вегетарианцы и веганы отказались от мяса, а что от чего американского вы никогда не откажетесь?

- Новости дискриминации. В детской больнице в Колорадо убрали обозначение пола с браслетов пациентов. EA Games запретило пользователям использовать словосочетание "белый мужчина" в качестве никнейма. В Чикаго священника отстранили от работы за сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ-сообщества.

- Новости американских школ. Хилари Клинтон перестанут изучать в школах Техаса. В Техасе же выгнали ученицу, отказавшуюся встать во время клятвы верности флагу. Школа в Джорджии решила вернуться к физическим наказаниям учеников.

Американским собакам предложат стать вегетарианцами, а в школах Техаса перестанут изучать Хилари Клинтон

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