«Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, рассказала о жизни с садистом
«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись
Особый случай - это настоящие истории, которые происходят с реальными людьми
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Главные темы:
- 10-летнюю девочку убило током прямо на детской площадке. Что говорит следствие, кто виноват?
- Родившая в 11 лет Валя Исаева вернулась к мужу и ждет третьего ребенка.
- «Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, расскажет о жизни с садистом.
«Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, рассказала о жизни с садистом
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