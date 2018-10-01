2018-10-01T18:50:32+03:00
Особый случай

«Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, рассказала о жизни с садистом

«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись
Антон АРАСЛАНОВЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)
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Особый случай - это настоящие истории, которые происходят с реальными людьмиОсобый случай - это настоящие истории, которые происходят с реальными людьми
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Главные темы:

- 10-летнюю девочку убило током прямо на детской площадке. Что говорит следствие, кто виноват?

- Родившая в 11 лет Валя Исаева вернулась к мужу и ждет третьего ребенка.

- «Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, расскажет о жизни с садистом.

«Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»: жертва мажора, объявившего охоту на красавиц, рассказала о жизни с садистом

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