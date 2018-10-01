1 Окт. 21:05 2018-10-01T22:46:39+03:00

"Операция "Сатана": майор Черкасов снова в деле. Поможет ли уснуть новый ретросериал

Обсуждаем все главные телепроекты, сериалы и шоу в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- На Первом канале испугались слова «яйца». В шоу «В субботу вечером» пригласили Сергея Шнурова — устроили артисту вечер воспоминаний. Поставили его композицию «Дикий мужчина». И в припеве «яйца, табак, перегар и щетина» запикали слово «яйца». Что не так с этим словом, ребята?! Ну нормальная же фраза!

- Станция Дно: в шоу на Первом канале придумывают интересную биографию актеру Ивану Краско.

- "Операция "Сатана": майор Черкасов снова в деле. Поможет ли уснуть новый ретросериал

- Куда подевались звезды телеюмора прошлых лет