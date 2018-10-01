"Операция "Сатана": майор Черкасов снова в деле. Поможет ли уснуть новый ретросериал
Главные темы:
- На Первом канале испугались слова «яйца». В шоу «В субботу вечером» пригласили Сергея Шнурова — устроили артисту вечер воспоминаний. Поставили его композицию «Дикий мужчина». И в припеве «яйца, табак, перегар и щетина» запикали слово «яйца». Что не так с этим словом, ребята?! Ну нормальная же фраза!
- Станция Дно: в шоу на Первом канале придумывают интересную биографию актеру Ивану Краско.
- "Операция "Сатана": майор Черкасов снова в деле. Поможет ли уснуть новый ретросериал
- Куда подевались звезды телеюмора прошлых лет
"Операция "Сатана": майор Черкасов снова в деле. Поможет ли уснуть новый ретросериал