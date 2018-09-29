20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров
Рассказывает председатель правления фонда "Золотой пеликан" Александр Сылко
20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров
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20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров
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