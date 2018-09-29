2018-09-28T23:32:14+03:00
Доброволец

20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров

Рассказывает председатель правления фонда "Золотой пеликан" Александр Сылко
Роман КАРМАНОВ
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20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров
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20 лет успешной работы "Золотого пеликана". Как благотворительному движению удаётся при этом развиваться, находить новых друзей и партнёров

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