Поженились, но детей не хотят: 45-летняя Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-30T15:20:39+03:00

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Гвинет Пэлтроу вышла замуж во второй раз: 45-летняя голливудская звезда сыграла свадьбу с 47-летним продюсером Брэдом Фэлчаком. Церемония бракосочетания прошла в субботу в принадлежащем актрисе поместье в Хэмптонсе – респектабельном пригороде Нью-Йорка, сообщает People.com. На лужайке дома Пэлтроу установили белые шатры, украшенные цветами. Торжество продолжилось и в воскресенье - для гостей молодожены придумали различные развлечения, включая турнир по гольфу и коктейльные вечеринки. На свадьбу Гвинет и Брэд пригласили только самых близких друзей, включая режиссера Стивена Спилберга (он крестный отец Пэлтроу), голливудских звезд Кэмерон Диас, Роберта Дауни-младшего и Лив Тайлер.

У Брэда, как и у Гвинет, есть двое детей от предыдущего брака, так что обзаводится новыми совместными наследниками молодожены не собираются.

- Это его второй брак, и никто из нас не хочет детей. Мы в одной команде, - призналась Гвинет во время интервью радиоведущему Говарду Штерну.

45-летняя голливудская звезда сыграла свадьбу с 47-летним продюсером Брэдом Фэлчаком. Фото: Инстаграм.

В апреле этого года Брэд и Гвинет уже устроили секретную вечеринку с большим количеством голливудских знаменитостей – все тогда подумали, что пара тайно поженилась. Однако жених и невеста просто грандиозно отметили помолвку, пригласив 200 гостей. О том, что она еще не замужем, прессе сообщила сама Пэлтроу, добавив, что волнуется как 20-летняя девочка перед своей первой свадьбой. Несмотря на то, что в прошлом у актрисы были гражданские браки, ни один из ее прежних избранников так и не довел Гвинет до алтаря.

46-летний Фэлчак – фигура в Голливуде известная: он продюсер и сценарист популярного сериала «Американская история ужасов». Пэлтроу и Фэлчак сдружились, когда работали вместе на съемках сериала «Хор» в 2014 году. Но по-настоящему их роман разгорелся в сентябре 2015 года.

- Они оба знали, что это произойдет, - рассказал источник из окружения о будущей свадьбе пары изданию US Weekly, - Но для них это не имело особого значения. Они и так счастливы, к тому же у обоих перед этим были долгие браки. Они не спешили.

Гвинет и Брэд со своими детьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Гвинет была замужем за музыкантом Крисом Мартином, фронтменом группы «Coldplay», с которым она прожила 11 лет. Экс-супруги воспитывают двоих детей — 13-летнюю Эппл и 11-летнего Мозеса. Фэлчак был женат на телепродюсере Сюзанне Фэлчак. У них также есть двое детей-подростков — Изабелла и Броди. Пара прожила в браке 10 лет, пока не подала на развод в 2013 году. Дети Гвинет и Брэда практически одногодки, так что они отлично ладят между собой.