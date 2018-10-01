Галкин и Пугачева показали подросших Гарри и Лизу

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-01T13:27:16+03:00

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Ещё недавно Алла Борисовна говорила, что ее младшим детям Гарри и Лизе пока рано ходить по светским раутам.

- Вот исполнится им 13 лет, выйду с Лизой и Гарри в свет, - делилась с журналистами Пугачева. Но тут подвернулся отличный повод - глава семьи Максим Галкин озвучил сразу троих мультяшных героев. Вся семья по такому случаю стала гостями премьеры. В минувшие выходные в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла премьера нового анимационного фильма «Пришельцы в доме».

- Я озвучил сразу трех зеленых инопланетян — они получились очень веселыми, — говорит Максим Галкин. — И самая большая для меня трудность была в том, что они говорят одновременно. Моя задача была непростой — как можно больше разнообразить оттенки своего голоса, чтобы их голоса не сливались в один. Мультик очень необычный, может быть, не в мейнстриме голливудском, но очень добрый, веселый и очень динамичный. Я давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую — очень здорово смотреть всей семьей.

Максим Галкин озвучил сразу троих мультяшных героевФото: предоставлено организаторами.

О ЧЕМ МУЛЬТИК?

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как рядом с ними. Но он быстро понимает, что, если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними.